مبعوث الأمم المتحدة يختتم محادثات دمشق حول اللجنة الدستورية

Advertisements

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إنه أجرى محادثات "ناجحة" اليوم الاثنين مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول تشكيل لجنة لصياغة دستور ما بعد الحرب.



وقال "جير بيدرسن" للصحفيين في دمشق: "اليوم اختتمت جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع وزير الخارجية المعلم وتناولنا جميع القضايا العالقة المتعلقة باللجنة الدستورية."



وقال الدبلوماسي" إنه أجرى "مناقشات جيدة" مع نصر الحريري رئيس تجمع المعارضة في لجنة التفاوض السورية.



وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشر على قنوات التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع مع بيدرسن كان "إيجابيا وبناء".



وتعثرت الخلافات مع حكومة الرئيس بشار الأسد في تشكيل الهيئة الدستورية التي تدعمها الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دستورية.



وتأمل دمشق في تعديل الدستور الحالي، بينما تريد المعارضة كتابة دستور جديد من الصفر.



وفي الأسبوع الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن "تكوين اللجنة، وستضم اللجنة 150 عضوًا ".





وانتقدت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين استبعادها من اللجنة ووصفتها بأنها "غير عادلة"، قائلة إنها تقوض مبادئ الديمقراطية.



وإلى جانب تكوينها، لم يتم الاتفاق بعد على الآليات التي ستحكم عمل اللجنة، مما أثار مخاوف الدبلوماسيين من أن التقدم الملموس لا يزال بعيدًا أشهر.



وفشلت العديد من جولات محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في إنهاء حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص وتشريد الملايين منذ اندلاعها في عام 2011 بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



وفي السنوات الأخيرة، كان الأسبق في مسار مفاوضات موازية بقيادة روسيا حليفة النظام ودولة تركيا المتمردة.



وبدعم عسكري رئيسي من روسيا، استعادت قوات الأسد أجزاء كبيرة من سوريا من المتمردين والمتشددين منذ عام 2015، وتسيطر الآن على حوالي 60 في المئة من البلاد.

