نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 23/9/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 23/9/2019.





علنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مسابقة مشتركة مع وزارة الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا لتحفيز الشركات الناشئة المصرية على الابداع وابتكار حلول ذكية في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، واحتضان أفضل الحلول المقدمة من الشركات المصرية الناشئة.





استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مردود الإجراءات الإصلاحية "الإصلاح الاقتصادي"على المواطن، خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين.





قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، أن أسعار الارز المصرى أقل بنحو 30% من أسعار الارز فى الخارج.





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الجنيه المصرى يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل" الروسى وفقًا لوكالة "بلومبرج"، ومصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات.

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة ستنتهي من إعداد دراسة الجدوي الخاصة بتصنيع السيارة الكهربائية محليًا بحلول ديسمبر المقبل.





كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر سبتمبر الجارى، ومدة كفايتها، والتى تتراوح من 30 يوما وحتى 31 شهرا.





أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال أغسطس الماضي بنحو 75 مليون دولار لتبلغ 1.964 مليار دولار مقابل 1.619 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.





صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن عدة حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق "محيط المنطقة الصناعية - الحي الـ12 - الحي المتميز" بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لرصد وإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.





إختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأثنين ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ،بضغوط مبيعات الأجانب ، والتي أستمرت طوال الجلسة رغبة في تحقيق الأرباح التي تم شرائها بالأمس.









افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار" القاهرة ٢٠١٩ " تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في جمهورية مصر العربية خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.





حرصا من "الفجر" على تقديم كل ما يخص المواطن ويستحوذ على اهتماماته فيما يتعلق بمنظومة العدادات مسبقة الدفع وكيفية التعامل معها.



