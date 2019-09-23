يلا شوت Now شوووت لايف مباراة الأهلي وسموحة شاهد عبر رابط بث مباشر كورة أون لاين Kora online

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live، حيث يستعد فريق الأهلي لخوض منافسات الموسم الجديد، من خلال مواجهة نظيره سموحة، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام في نسخته الجديدة، وسوف تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستهدف المار الأحمر بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، لتحقيق الفوز في ضربة البداية للموسم الجديد 2019-2020، واقتناص أول ثلاث نقاط في رحلته من أجل الحفاظ على لقبه المفضل بعدما توج بالبطولة الـ 41 في تاريخه.

شاهد مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر عبر رابط كورة ستار Kora star :

وسوف تقام مباراة الأهلي وسموحة، على ملعب ستاد برج العرب، وتنطلق أحداثها في الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والجزائر.

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ويذاع اللقاء المرتقب الذي يجمع بين كلا من الأهلى وسموحة، من خلال البث الفضائي لقناتي أون سبورت On sport وتايم سبورت Time sport، كما يوفر موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة بجودة عالية من خلال روابط بجودة عالية وسرعة فائقة.



