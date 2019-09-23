كورة لايف goal fyler مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر yalla plus كورة ستار ii7SRY رابط ماتش ahly on line

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الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:52 م
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أعلن السويسري
رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة
سموحة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي
كالتالي :-
حراسة المرمى
: محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد
هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول
خط الوسط : حمدي
فتحي – عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – جيرالدو دا كوستا
خط الهجوم : مروان
محسن.
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