يلا شووت NOW Afsha مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر kora live كورة جول رابط ماتش الاهلي بدون تقطيعgoal

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة الاهلي وسموحة ويحل نادي الأهلي ضيفًا على سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية yalla shoot kora في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020 ويصطدم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باختبار صعب أمام حسام حسن المدير الفني لسموحة في لقاء قوي لأن مباريات الأحمر أمام العميد غالبًا ما تحفل بالإثارة والندية youtube live.





ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي فاز به في آخر 4 مواسم على التوالي بعد أيام من فوزه بلقب السوبر على حساب الزمالك بقيادة مدربه ميتشو kora star





واختار رينيه فايلر قائمة من 24 لاعبًا لمواجهة سموحة غاب عنها محمود متولي ووليد أزارو للإصابة

قائمة الأهلي أمام سموحة حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي

أما حسام حسن المدير الفني لسموحة فاختار قائمة شهدت ظهور ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق المنتقل إلى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية

قائمة سموحة لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور yalla shoot live

خط الدفاع: رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود عزت وكريم يحيى وفارس مجاهد وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهوني و شريف رضا ومحمد كوفي ,خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وإيدي إيمومو ومحمد حليمو وإسلام الفار وناصر ماهر وأحمد مكي وإسلام جمال وفوزي الحناوي ,خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا ومحمد جمال

مشاهدة مباراة الاهلي وسمة kora live ويتفوق الأهلي على حسام حسن في كل الأندية الأندية دربها حيث فاز الأحمر في 11 لقاء بينما تفوق العميد في 5 وتعادل في 5 مباريات أخرى kora on line



