الشحات وسليمان يقودان بدلاء الأهلي أمام سموحة

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام سموحة في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجاي – وليد سليمان – حسين الشحات.

بينما استبعد كلا من أحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد فتحي وعلي لطفي وصالح جمعة وأليو ديانج، من قائمة المباراة.

