تصريحات نارية من مدرب أهلي جدة قبل لقاء الكلاسيكو

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أطلق المدير الفني المؤقت لنادي أهلي جدة السعودي، صالح المحمدي، تصريحات نارية تحدث فيها عن عدم وجود أي خلافات شخصية بينه وبين اللاعبين في نادي أهلي جدة في هذه الفترة، مشددًا على كونه يعمل فقط لصالح النادي ولصالح جماهير النادين وسيؤدي مهمته على أكمل وجه ثم يرحل عن الفريق.



وفي تصريحات إعلامية قبل لقاء الكلاسيكو يوم الجمعة القادم أمام نادي النصر السعودي، قال صالح المحمدي: "يجب أن يعلم الجميع، أنه لا يوجد بيني وبين أي لاعب خلاف يذكر، وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح اطلاقًا، كل ما في الأمر، أني كمدرب لنادي أهلي جدة أبحث فقط عن اللاعب الجاهز من الناحية البداية، والذي يمكنه أن يخدم الفريق بالطريقة التي سنلعب بها".



يذكر أن نادي أهلي جدة كان قد أنتصر في لقاء الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي على حساب نادي الفتح في المباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بهدفين دون رد، وذلك في أول مباراة لنادي أهلي جدة السعودي تحت قيادة مدربه المؤقت صالح المحمدي، والذي جاء للفريق بعدما تمت إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش بعد خسارة الراقي أمام نادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتشير التقارير الإعلامية إلى كون نادي أهلي جدة سوف يعلن عن مديره الفني الأجنبي الجديد بعد نهاية مباراة النصر في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.