حفل جوائز الأفضل The BEST 2019 .. الموعد والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير العالمية متابعة حفل جوائز الأفضل في العالم والذي يقام مساء اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

القنوات الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019

وحرصًا مناً على مشاهدتكم لفعاليات أحداث حفل "ذا بيست" فور انطلاقه، نقدم لكم القنوات الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019، حيث يذاع الحفل عبر قناة بين سبورتس الإخبارية bein sports news.

تردد القناة الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019

ونعرض لكم تردد القناة الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019، حيث تبث قناة بين سبورتس الإخبارية bein sports news، عبر القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات التالية: التردد 12604، باستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 2/3، وأيضًا عبر تردد 11054، باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز27500، وبمعامل تصحيح خطأ 2/3، وكذلك عبر تردد 11013، بتردد 11013، واستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 2/3.

موعد حفل جوائز The BEST 2019

ومن المنتظر أن ينطلق حفل جوائز The BEST 2019 على مسرح لاساكا بمدينة ميلانو، في تمام السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، والسابعة والنصف بتوقيت تونس، والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

المرشحين لنيل جائزة The BEST 2019

يتنافس على جائزة أفضل في العالم لاعب الثلاثي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

بينما يتنافس على جائزة أفضل مدرب في العالم الثلاثي، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.

ويتصارع على جائزة أفضل حارس في العالم الثلاثي، الألماني تير شتيجن حارس برشلونة، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، ومواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي، أما جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم يتنافس عليها الثلاثي، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والكولومبي خوان كينتيرو، والمجري دانييل زسوري لاعبا ريفر بليت الأرجنتيني، وديبريسين.