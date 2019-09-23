تموبن المنيا: ضبط وتحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملة على مراكز المحافظة

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واصلت مديرية التموين بالمنيا، جهودها في ضبط عدد من المخالفات التموينية من خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 59 مخالفة للمخابز البلدية، منها 39 مخالفه لنقص الوزن، ومخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج، و3 مخالفات لعدم وجود سجلات، و13 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة الى ضبط 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومخالفة لمحلات بدون ترخيص، ومخالفة لقضايا أخرى متنوعة.



وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.



كما حررت مديرية التموين بالمنيا، 60 مخالفة تموينية في إطار الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



أوضح "وكيل وزارة التموين"، أن الحملات ضبطت 58 مخالفة للمخابز البلدية، منها 35 مخالفه لنقص الوزن، ومخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج، و6 مخالفات لعدم وجود ميزان، و12 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة بالإضافة الى ضبط مخالفه بمجال الأسواق لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومخالفه في مجال المواد البترولية.



كما تمكنت مديرية التموين من ضبط 56 مخالفة تموينية، منها 24 لنقص الوزن، ومخالفتين لعدم وجود سجلات و12 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 مخالفات متنوعة أخرى، بالإضافة إلى 8 مخالفات فى مجال الأسواق منها مخالفة واحدة فى كل من (عدم الإعلان عن الأسعار وعدم صلاحية المنتج )، ومخالفتين لسلع مجهولة المصدر و4 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.