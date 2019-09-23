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نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد معسكر الإيواء العاجل بمنطقة القرش

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:30 م
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نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد معسكر الإيواء العاجل بمنطقة القرش
جانب للقاء
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هشام إسماعيل
 
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تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء اركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد عبد المالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة ومرافقيهم من القيادات، معسكر الإيواء العاجل بمنطقة القرش على الطريق الدائرى، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية المعسكر لاستقبال وأيواء الحالات الطارئة والمضارين من أى أحداث ومتابعة محاكاة التعامل مع الأزمات والطوارئ ويضم المعسكر عيادات وإسعاف ومطبخ متكامل ومطعم وكافة الخدمات الأساسية ومستلزمات المعيشة.

وقد أشاد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمستوى التدريب وجاهزية محافظة الإسماعيلية بجميع أجهزتها التنفيذية والخدمية والأمنية للتعامل مع أية ظروف طارئة ومجابهة الأزمات والطوارئ.

ويأتى هذا ضمن برنامج وفعاليات البيان والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة " صقر 52 " والتى تستمر فعالياته من 22 الى 24 من شهر سبتمبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والشرطية وعناصر من ممثلى القوات المسلحة.
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