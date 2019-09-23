وكيل صحة الشرقية في المؤتمر الأول لزراعة الأعضاء بجامعة الزقازيق

Advertisements

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمشاركة في المؤتمر الأول لزراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق تحت رعاية الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وحضور أ.د. نهلة الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أ.د. عبدالسلام عيد عبدالسلام عميد كلية الطب البشري، الدكتور هشام عناني المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، أ.د. يحيي زكريا رئيس فريق زرع الأعضاء بالجامعة.



وتم إجراء أول عملية جراحية لزراعة الكبد بمحافظة الشرقية بنجاح بمستشفيات جامعة الزقازيق، وبمشاركة من أطباء مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتم تقديم الشكر لجميع فريق العمل من الأطباء المشاركين من جامعة الزقازيق، والصحة، وتقديم الشكر للمتبرع في المساهمة في إنجاح هذا العمل الهائل، وإعطاء أمل وحياة جديدة لمرضي الكبد.



والجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية قامت منذ ٣ أشهر بإنشاء مركز لعلاج أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمستشفي حميات الزقازيق وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة الزقازيق وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من ٧٠ مريض، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى زراعة الأعضاء إلي المركز المتطور لزراعة الأعضاء بجامعة الزقازيق.



وصرح الدكتور هشام مسعود بأن مركز أورام الكبد بحميات الزقازيق يقدم الخدمة الطبية لمرضي الكبد مجانا ومن الخدمات الطبية المتطورة بالمحافظة لخدمة المواطنين بالمحافظة، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور يحيي زكريا، والدكتور عبد السلام عيد، والدكتور هشام عناني، وعلي رأسهم رئيس المنظومة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق علي تبني أطباء الصحة وضمهم ضمن فريق زراعة الأعضاء بجامعة الزقازيق، كما هنئ وكيل الوزارة أطباء الصحة الدكتور موسي محمد موسي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد نصر بخيت أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفي حميات الزقازيق على نجاح العملية الجراحية الأولى لزراعة الكبد بمحافظة الشرقية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار.



الجدير بالذكر أن الفرق الطبية بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة اليوم قامت بتجريع عدد ١٩٢٧٨ مواطن بالقري المستهدفة بالمحافظة ليصل بذلك إجمالي من تم تجريعهم ٩٩٦٧٦٣ مواطن خلال ٢٢ يوم، وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة أكثر من ٢ مليون قرص بإجمالي ٢٨٣٩٧٣٦ قرص حتي الآن وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام المتوطنة بالمديرية، وكذلك تستمر مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بالمحافظة بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين.

