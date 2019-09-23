تجار لبنانيون يحذرون من انكماش لم يسبق له مثيل

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فشلت العشرات من اللافتات، التي أعلنت خصومات بنسبة 80 و90%، على نوافذ المتاجر في منطقة الزلقا في لبنان في جذب أي عملاء، وسط تباطؤ اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.



وقال "نيكولاس شماس"، رئيس جمعية التجار في بيروت، الأسبوع الماضي أن موسم الصيف هذا العام كان الأسوأ، من حيث التجارة، بسبب التطورات الأمنية التي حدثت في البلاد.



وكشفت شماس أنه في عام 2018، أغلقت 10% من المؤسسات التجارية في بيروت، وأن العدد كان أعلى من المجالات الأخرى.



وقال أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يرجع بشكل رئيسي إلى العجز في الميزانية والقطاع العام المتضخم والأزمة في سوريا.



وقال أن حملة وزارة العمل الأخيرة على العمال الأجانب غير الشرعيين لم تكن كافية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.



وقال شماس: "يجب أن يكون هناك حلول جذرية وسريعة وإلا فإننا سنشهد أكبر أزمة لم نشهدها منذ 50 عامًا".



وتحاول وزارتا العمل والاقتصاد إقرار تدابير من شأنها احتواء الأزمة.



ومع ذلك، يقول الخبراء الاقتصاديون أن عدم وجود أي خطة اقتصادية وطنية وشاملة لن يحسن الوضع.



وفقًا لوزارة العمل، تم إغلاق حوالي 123 مؤسسة، مملوكة للأجانب، في جميع أنحاء البلاد منذ يوليو بسبب افتقارهم إلى تصاريح العمل القانونية اللازمة.



ومع ذلك، فقد أغلقت المئات من المتاجر المملوكة للبنانيين بعد فشلها في دفع الإيجار وغيرها من النفقات، مثل فواتير الكهرباء.



وقالت "إيلي يشوي"، الخبيرة الاقتصادية التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، "أن التراجع الاقتصادي الشديد ينعكس في النمو الاقتصادي الصفري لهذا العام، وهو ما يعني غياب الاستهلاك.



وأضافت، "اقترح على لبنان إدخال تغيير في سياسة أسعار الفائدة المتزايدة للبنك المركزي، والتي أثرت على الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي، ووضع حد للأسهم السياسية داخل مؤسسات الدولة".

