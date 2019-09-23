محافظ المنيا: إعادة النظر في الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل العمل على تحسينها (صور)



شدد المحافظ على تطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقدم بطلبات التصالح وفقا للقانون، والبدء الفوري في استلام كافة الطلبات من المواطنين من أجل العمل على استرداد حق الدولة مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.



ووجه المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في مخالفات البناء على أن تقوم اللجان المختصة فيما بعد بفحص تلك الطلبات واستيفاء الاوراق مع ضرورة تحديث سجلات المخالفات بشكل دوري.



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بضرورة إعادة النظر في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل العمل على تحسينها بشكل جاد وعلى رأسها منظومة النظافة والتي لها أولوية كبيرة على مستوى المحافظة من خلال السعي الدائم للارتقاء بتلك المنظومة الحيوية والتي تمس حياة المواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل والرصف لجميع مداخل المدن والقرى وتحديد جوانب الطرق بالبلدورات وإضفاء الشكل الجمالي على الشوارع والميادين من خلال التعاون مع المواطنين وحسهم نحو الاهتمام بمنظومة النظافة والتكاتف مع الوحدات المحلية والجهات المسئولة عن تلك المنظومة الحيوية من أجل الارتقاء ببلادنا وتحقيق المصلحة العامة.



ندوة حول قانون التصالح



وعلى جانب آخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا ندوة لمناقشة (قانون التصالح في مخالفات البناء) بالقاعة الكبري بالوحدة المحلية وبحضور محمد السيد رئيس المركز ونوابه ورؤساء الوحدات القروية والعمد والمشايخ وجمع كبير من المواطنين.



أوضح رئيس المركز خلال الندوة أهمية التصالح في مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين وفرصة خلال الـ 6 شهور مؤكدًا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في حث المواطنين علي التصالح قبل انتهاء المدة القانونية.



كما تناولت الندوة شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط الغير الواضحة للمواطنين والرد علي كافة التساؤلات من قبل المسئولين في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

عقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز التسعة، لبحث ومناقشة عدد من الملفات منها قانون التصالح في مخالفات البناء ودعم وتطوير منظومة النظافة والتجميل ودهان واجهات المباني بلون موحد للحفاظ على المظهر الحضاري والقضاء على المظاهر العشوائية غير اللائقة، جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة.