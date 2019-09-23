السيسي: مصر تسعى إلى تعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في قمة الرعاية الصحية الشاملة، إلى أن مصر تسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي لتنمية 2063.



وأضاف "السيسي"، أن اجتماع اليوم فرصة جديدة لإعادة تأكيد الالتزام الدولي لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة في شتى أنحاء الأرض، بناءا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بدلا من الاعتماد على سياسة المنح والمعونات، والذي لن يتحقق إلا بتنسيق الجهود على المستوى الدولي.



ونوه بأن اعتماد الإعلان السياسي الصادر عن اجتمااع اليوم نقطة فارقة في الجهود الدوليةالرامية لتحقيق اللرعاية الصحية لجميع الشعوب والاجتماعات.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التزام مصر بموضوعات الصحة على النطاق الوطني فحسب، بل امتد إلى القارة الأفريقية، وذلك ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.