بعد نجاح أول جراحة زراعة كبد.. شعلان يشيد بملحمة التعاون بين أقسام طب الزقازيق



وقدم رئيس الجامعة الشكر للحاضر الغائب د. خالد عبد الباري رئيس الجامعة السابق علي دوره في تحقيق ذلك الحلم ود. يحيي زكريا أستاذ جراحة الكبد كنموذج مشرف للتميز العلمي والعطاء والعمل بروح الفريق، ووحدة الهدف والرؤية والقدرة علي الإنجاز في تواضع العلماء، مشيرا إلي أن هذه العملية هي البداية لإجراء عمليات نوعية في زراعة الكبد والكلي والنخاع، والجامعة مستعدة لتقديم كافة الدعم لتنفيذ مثل هذه العمليات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج زراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق الذي عقد اليوم بالمركز العلمي بمستشفي الجراحة بحضور الدكتورة نهلة الجمال المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عبد السلام عيد عميد كلية الطب ود.هشام عناني مدير عام المستشفيات الجامعية ود. هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وفريق زراعة الأعضاء برئاسة الدكتور يحي زكريا ووكلاء كلية الطب وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس.



ومن جانبه استعرض الدكتور يحيي زكريا الجهود اللوجستية والفنية والإدارية التي سبقت إجراء العملية موضحا أن وحدة زراعة الأعضاء بالجامعة حصلت علي ترخيص زراعة الكبد بعد استكمال التجهيزات اللازمة وتم اختيار فريق العمل بعناية دقيقة حيث أن القانون الجديد لزراعة الأعضاء به عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام في حالة حدوث أي خلل أو تقصير،موجها الشكر لكل الجهات من داخل الجامعة وخارجها التي ساهمت في إجراء العملية بنجاح. وشكر خاص للمتبرع بتجهيز غرفة العمليات بكل متطلباتها من الأجهزة والمعدات بتكلفة بلغت 9 مليون جنيه كصدقة جارية علي روح أبنائه صلاح وعبدالرحمن عصام مراد اللذان فقد حياتهما إثر انفجار نتيجة أعمال الجماعة الإرهابية وكذلك بيت المال الكويتي حيث قدمت جمعية الرعاية الإسلامية الدعم للتجهيزات.



وثمن الدكتور عبدالسلام عيد جهود الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية علي أكمل وجه بالتعاون مع فريق جامعة المنصورة وهذا التعاون المثمر ما نسعي ونؤكد عليه لتبادل الخبرات والعمل بروح الفريق. وقال إن إجراء هذه العملية لم تأتي من فراغ ولكن سبقها أكثر من 120 حالة استئصال أورام بالكبد بالفص الأيمن والأيسر أو إصلاح قنوات مرارية، أو أورام في القنوات المرارية وسرطان البنكرياس.



وبعد انتهاء وقائع المؤتمر الصحفي، زار د. عثمان شعلان المريض الذي أجريت له العملية وه نأه بنجاحها متمنيا له الشفاء العاجل.





صرح الدكتور عثمان شعلان بأنه تقرر بدء القبول في برامج الدبلومة المهنية لإعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وذلك بناء علي القرار الوزاري رقم 3918 بتاريخ 4 سبتمبر 2019، فضلا عن الدبلومة المهنية لإعداد معلم لمدارس المتفوقين STEM لإعداد كوادر من المعلمين المدربين على أحدث طرق التدريس بما يتناسب مع التطوارت المتلاحقة بأساليب التعليم بالعالم، وتعد هذه البرامج التي تنفذها كلية التربية الأولي من نوعها علي مستوي الجامعات المصرية والعربية حيث تجري بالتعاون ست جامعات أمريكية المطبقة للبرنامج.



وأشار الدكتور عبد المنعم نافع عميد كلية التربية إلي أن هذه البرامج تأتي كاستجابة لمتطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي وحاجة المدارس إلي هذه النوعية من المعلم، حيث تعمل علي رفع جودة التعليم والتعلم في مدارس المتفوقين في مصر من خلال إعداد معلم مؤهل قادر على رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس.

أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بملحمة التعاون بين أقسام كلية الطب بالجامعة في نجاح أول جراحة زراعة كبد حيث جري العمل بمنظومة متكاملة يسودها الحب وإنكار الذات، مؤكدا أنه لولا هذه الروح التي دعمها تخطيط المثمر مع فريق جامعة المنصورة برئاسة د. محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد ما اكتمل هذا الانجاز.