السيسي يكشف جهود مصر في القطاع الصحي أمام الأمم المتحدة
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:02 م
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هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء، وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الأمن والفعال للجميع.
وأعرب "السيسي"، خلال كلمته في قمة الرعاية الصحية الشاملة، عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية "2019 – 2023" التي ترتكز على مد مظلة الرعااية الصحية للجميع دون ااستثناء، موضحا أن مصر وضعت خلال االسنواات الماضية صحة المواطن على قمة أولوياتها.
وأضاف أن مصر قامت بتدشين حملة 100 مليون صحة المعنية بالكشف عن المصابين بالاالتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض غير السارية، والتي نجحت في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام حتى الآن، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز االرعاية الصحية الحكومية لأكثر من مليون موااطن ممن تم اكتشاف إصاابتهم بفيروس سي.
وأوضح أن مصر بدأت تطبيق أولى خطوات تطبيق نظام الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وتعددت المباادرات في هذا االصدد لتشمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن إطلاق حملات تركز الضوء على المشكلات الصحية التي تواجه المرأة والطفل في مصر، إلى جاناب حملى الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس.
وأعرب "السيسي"، خلال كلمته في قمة الرعاية الصحية الشاملة، عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية "2019 – 2023" التي ترتكز على مد مظلة الرعااية الصحية للجميع دون ااستثناء، موضحا أن مصر وضعت خلال االسنواات الماضية صحة المواطن على قمة أولوياتها.
وأضاف أن مصر قامت بتدشين حملة 100 مليون صحة المعنية بالكشف عن المصابين بالاالتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض غير السارية، والتي نجحت في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام حتى الآن، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز االرعاية الصحية الحكومية لأكثر من مليون موااطن ممن تم اكتشاف إصاابتهم بفيروس سي.
وأوضح أن مصر بدأت تطبيق أولى خطوات تطبيق نظام الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وتعددت المباادرات في هذا االصدد لتشمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن إطلاق حملات تركز الضوء على المشكلات الصحية التي تواجه المرأة والطفل في مصر، إلى جاناب حملى الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس.
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