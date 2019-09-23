تركيا تعلن مقتل جنديين بهجوم في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل جنديان تركيان، بهجوم في شمال العراق، محمّلة عناصر حزب العمال الكردستاني المسؤولية.

وأفادت الوزارة أن الجنديين قتلا بعدما "انفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفصاليون من حزب العمال الكردستاني لدى مرور قافلة إمدادات".

وينتشر الجنود الأتراك في شمال العراق منذ مايو في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في أنقرة.

ونفّذ حزب العمال تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وتتمركز قيادة حزب العمال الكردستاني العسكرية في جبال قنديل ومناطق أخرى في شمال العراق.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون المجموعة على أنها "منظمة إرهابية".

تسعى السلطات التركية، إلى اعتقال السياسي المعارض المؤيد للأكراد السجين صلاح الدين دميرطاش في القضية ذاتها التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.

وفي 2 سبتمبر، أمرت محكمة أنقرة بالإفراج المشروط عن المؤسس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والمتهم بارتكاب تهم متعلقة بالإرهاب.

ومع ذلك ، فقد تم وقف إطلاق سراحه لأنه حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية الإرهابية في ديسمبر الماضي من قبل محكمة في إسطنبول.

والجمعة، خصمت محكمة إسطنبول المدة التي قضاها في الحبس من فترة محكوميته، وطلب محاموه الإفراج المشروط عنه.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن ممثل الادعاء في أنقرة "اتخذ هذا الإجراء لمنع طلب الإفراج عن دميرطاش بكفالة، لأنه كان من المقرر إطلاق سراحه في القضية الرئيسية ضده".

وقال رمضان دمير أحد محاميي دميرطاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لقد تم هذا في يوم لم تكن فيه أية عقبات تحول دون إطلاق سراحه.

وقال سيزين تانريكولو، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، عبر الهاتف إن ممثل الادعاء في أنقرة طلب إلقاء القبض على دميرطاش في نفس القضية التي يحاكم فيها بالفعل "لمنع إطلاق سراحه".

وقال تانيريكولو، "إنهم يحاولون إبقاءه في السجن بالقوة"، مضيفاً أن المدعي العام يزعم الآن أن بعض القضايا في ملف التحقيق نفسه قد تم التغاضي عنها.

استقال شانول غورشان، النائب السابق لحزب العدالة والتنمية عن مدينة كيريك قلعة والمحامي الحالي لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، من حزبه، اعتراضاً على التجاوزات التي تشهدها تركيا على يد الحزب.