ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قيم التداول بالبورصة تصل الي 1.2 مليار جنيه رغم حدة التراجعات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:03 م
Advertisements
قيم التداول بالبورصة تصل الي 1.2 مليار جنيه رغم حدة التراجعات
تداولات البورصة المصرية
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

سجل حجم التداول على الأسهم  بالبورصة اليوم نحو 336.4 مليون ورقة مالية  ووصل قيمة التداول الي 1.2 مليار رغم تراجع المؤشرات وذلك لحرص المتعاملين وسادت حالة من الإطمئنان وحرص المتعاملين علي الاستقرار، عبر تنفيذ 31.9ألف عملية لعدد 178 شركة، وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.


من جانبه ، ختتمت البورصة المصرية  جلسة اليوم الأثنين ، علي تراجع  جماعي  لكافة المؤشرات ،بضغوط مبيعات الأجانب  ، والتي أستمرت طوال الجلسة رغبة في تحقيق الأرباح التي تم شرائها بالأمس ، وتأثرو أيضاً بإفلاس مجموعة توماس كوك السياحية ، ورغم تراجع المؤشرات الا أن قيم  التداولات قد إرتفعت  الي 1.2 مليار جنيه ، وعلي الجانب الأخر فقد رأس المال السوقي نحو 8.2 مليار جنيه ليغلق عند 694.1 مليار جنيه 

 
مؤشرات البورصة المصرية 

هبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 1.47% ليصل إلى مستوى13753.1 نقطة،  كما تراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 499.9 نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى .1344.6 نقطة.




تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

ومالت صافى تعاملات الأجانب  للبيع بقيمة 307.8 مليون جنيه، ، فيما مالت صافى تعاملات  المصريين والعرب للشراء بقيمة 297.1 مليون جنيه  10.7علي التوالي .
 
رأي خبير أسواق المال 

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن  البورصة قد تأثرت اليوم  بافلاس مجموعة  توماس كوك وهي ازمة مالية عميقة 
 
وأوضحت الخبيرة من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن مبيعات الاجانب قد تسببت في تراجع المؤشرات  في جلسة اليوم ، اما لجني الارباح خلال الجلسة اوبسبب افلاس توماس كوك ‘ استمرار المبيعات من قبل المؤسسات المحلية ام الاجانب فقد مالوا لجني الارباح.

وتابعت مع تدني اسعار الأسهم ووضوح الرؤية خاصة علي الساحة السياسية من تفضيل المصريين للإستقرار والامان عن الإنسياق وراء الأغراض الدنية التي يريد بها فئة ضالة التأثير علي مفصل من مفاصل اقتصاد الدولة .
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: افلاس توماس كوك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الألماني
فولفسبورج
-
x
20:30
-
هوفنهايم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
17:30
-
الأهلي
الزمالك
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري

DMCA.com Protection Status