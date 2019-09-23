نشوب حريق في 3 منازل بإسنا جنوب الأقصر



تم تحرير محضرًا بواقعة الحريق، وجاري تحويله للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق، كما انتقل فريق من المجلس القروي برفقة لجنة من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية، لمعاينة التلفيات والنظر في صرف تعويضات للأسر المنكوبة جراء حدوث الحريق.



قطع الكهرباء عن عدة مناطق بإسنا



وفي سياق آخر، أعلنت إدارة هندسة كهرباء مدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، عن قطع الكهرباء في عدة مناطق بدائرة المركز، وذلك لأعمال صيانة.



وأوضح قطاع كهرباء اسنا، أن المناطق المقرر انقطاع التيار الكهربي بها تتضمن " منطقة المحكمة – محيط النيابة الإدارية - منطقة الخضري – منطقة التموين – منطقة التأمينات – منطقة عملية المياه – منطقة المكسر - جسر السيالة – منطقة الشئون الاجتماعية - منطقة الجبل - منطقة الشيخ سعد".





وأشارت هندسة كهرباء اسنا، إلى أن فترة انقطاع التيار تبدأ من الساعة السابعة صباح غدٍ الثلاثاء، وحتى انتهاء أعمال الصيانة في لوحة توزيع الكهرباء، وذلك للقيام بأعمال الصيانة في اللوحة رقم 3 بالمدينة.

وناشدت " كهرباء اسنا" المواطنين، بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتجنب الضرر خلال ساعات فصل التيار.





نشب حريق هائل، اليوم الأحد، في 3 منازل بقرية الفارسية، بالوحدة المحلية بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر.تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي إدارة الحماية المدنية، بلاغًا من أهالي قرية الفارسية، التابعة لمجلس قروي النجوع بحري، بمركز اسنا جنوب الأقصر، بنشوب حريق في 3 منازل، حيث أمر المقدم خالد الصعيدي، رئيس قسم الاطفاء بانتقال عدد من سيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق.وأسفر الحريق عن التهام النيران لـ 4" حجرات نوم كاملة، وأثاث منزلي، دون وقوع خسائر في الأرواح، حيث تمت السيطرة عليه، قبل امتداداه للمنازل المجاورة.