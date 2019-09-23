مناشدة هامة من "الأرصاد" إلى سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال االجوية تشهد استقرار كبير بالتزامن مع بداية فصل الخريف رسميا، ولكن هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية، وجنوب سيناء.



وأشار الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن البلاد تتعرض لشبورة مائية في الصباح الباكر على شمال البلاد، مؤكدا أن هناك ثبات في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



وناشد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في الصباح، موضحا أان هناك اضطراب في حركة الملاحة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج السويس.



وسنعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى في عدد من المحافظات في مصر:

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 21 31

الإسكندرية 24 28

بلطيم 24 28

مطروح 23 27

السلوم 21 29

سيوة 19 30

بورسعيد 23 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 32

السويس 23 32

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 21 33

أسيوط 20 34



هذا وقد بدأ فصل الخريف اليوم جغرافيا، ليستمر ثلاث أشهر، ومن المعروف عن فصل الخريف تساقط السيول والأمطار، وحدوث تغيرات في حالة الطقس.