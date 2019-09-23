فيفي عبده تهاجم محمد علي وأعداء الوطن بألفاظ خارجة (فيديو)

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو لايف لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "إنستجرام" هاجمت من خلاله أعداء الوطن الذين يثيرون الشائعات ونشر الفتنة قائلة: "نسيتوا اللي عملتوه فينا وانتو بتسرقوا في البلد، ثورة إيه، الثورة النزيهة، اللي بيعمل ثورة يكون نزيه".

وأشارت "فيفي" من خلال هذا المقطع أن الرئيس السيسي رئيس أهم دولة في الوطن العربي والعالم، وأن الذين يقومون بمثل هذه الفوضي حرامية ويقومون بسرقة الشعب وأن مصر عمرها ماهتخيب بهؤلاء الخونة، عايزنا زي سوريا والعراق لا...".

وأضافت: "اللي بيعمل ثورة دا يكون قدها وقدود، مش اللي اللي بيحصل، بدليل إنهم بيقلعوا ملط وبيعيطوا بعد ما عملوا الثورة، وأبو نضارة الـ… مكنتش مأمناله، اللي بيعري السيدات في أوروبا ويحط عليهم علم مصر".

وأردفت "فيفي عبده" إلى أنها لا تفهم في السياسة "لكن بفهم في الأدب، ولو عاوزين قلة أدب هطلع …. ليل ونهار"، مؤكدة أنهم لا يعرفوا قيمة مصر، وأن الرئيس السيسي هو "أهم رئيس بلد في العالم العربي، الدول الأوروبية يعملوله مليون ألف حساب".

وجاء هذا المقطع بعد الادعاءات التي قالها المقاول الهارب محمد علي ووائل غنيم إلى ثورة في مصر، كما أن قناة الجزيرة فبركت عددًا من الفيديوهات حيث بثت مقاطع يعود تاريخها إلى ثورة 2011 على أنها تظاهرات تشهدها الشوارع المصرية الآن".

وشاركت فيفي عبده بعدد كبير من المسرحيات لكن أشهرها كان "حزمني يااه"، "قشطة وعسل"، "شهر عسل بصل"، "حارة العوالم"، "شباب امرأة"، وفي الشينما لعبت أدوار متنوعة، كان أهمها من خلال أفلام: "قدارة"، "امرأة واحدة لا تكفي"، "زنقة الستات"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "جواز على الهوا".

وفي التلفزيون، حققت فيفي نجاح بعدد من المسلسلات منها: "الحقيقة والسراب"، "كيد النسا"، "يا أنا يا أنتي"، لكن مسلسلها الأخير "مملكة الغجر" والذي عُرض في رمضان الماضي لم يحقق نجاح يذكر، وصاحبته العديد من المشكلات.

"مملكة الغجر"، من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

وأثارت الراقصة والفنانة فيفي عبده الجدل حولها بعد إعلانها إطلاق صالون ثقافي اجتماعي يحمل أسمها، تناقش من خلاله المشكلات الزوجية.

ونشرت "فيفي" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، فيديو لها من الساحل الشمالي، وأوضحت خلاله، أنها ستبدأ الصالون بمناقشة مشكلة "ليه الراجل مبيلاقيش راحته فى البيت" لمساعدة السيدات على معرفة سبب المشكلة وعلاجها.

وبعد تداول فيديو الصالون والأخبار المتعلقة به تصدرت فيفي عبده مؤشرات البحث عبر محرك البحث العالمي "جوجل".

وسبق لفيفي عبده أن أثارت الجدل قبل خمس أعوام، بعدما اُختيرت أمًا مثالية لعام ٢٠١٤، من خلال الاحتفال السنوي لنادي الطيران، ما تسبب في جدل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، وسخرية عارمة من الجمهور من الاختيار الذي كان مفاجأ لهم حد الصدمة.

وعلى المستوى الشخصي، تعددت زيجات فيفي عبده، حيث تزوجت خمس مرات، الأولى من رجل أعمال أنجبت منه ابنتها الكبرى "عزة" والتي دخلت مجال التمثيل، وبعدها تزوجت عدة مرات، حتى انتهت مع زوجها الأخير وهو رجل الأعمال الأردني فلسطيني الأصل محمد الديراوي وهو والد ابنتها الصغرى "هنادي"، واشتهرت "فيفي" بخوفها من الحسد، وجملتها الشهيرة هي "خمسة أمواه"، كما أنها تتميز بلغتها الإنجليزية الركيكة.

مالا يعرفه الكثيرون من معجبي الفنانة والراقصة فيفي عبده أن ظهورها الأول كان عالميا، حيث ظهرت "فيفي" للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في عام ١٩٧٦ من خلال الفيلم العالمي "الرسالة"، وكانت وقتها لا تتعدى الرابعة عشر من عمرها، وأدت من خلاله دور صغير "لفتاة تُضرب بالسهم فى رأسها"، وصُور الفيلم في ليبيا بحضور والديها.

وكان الفيلم للمخرج السوري الأمريكي العالمي مصطفى العقاد، وعُرض الفيلم بنسختي أحدهما عربية ضمت الفنانين عبدالله غيث، حمدي غيث، منى واصف، وسناء جميل، بينما النسخة الإنجليزية الفنان العالمي أنتوني كوين، ورُشح الفيلم للأوسكار جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

قدمت الفنانة فيفي عبده، العديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامجا بعنوان "سلام مربع" عبر قناة "إيه آر تي أفلام2" عام 2004.

وقدمت عام 2014 برنامجا بعنوان "أحلى مسا"، على قناة "إم بي سي" مصر، وفي تجربة ثالثة قدمت برنامجا آخر بعنوان "خمسة مووواه"، عبر قناة "تن" عام 2015