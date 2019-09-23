رئيس إسرائيل يدعو المنافسين لكسر الجمود في الانتخابات

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دعا الرئيس الإسرائيلي اثنين من المنتصرين الرئيسيين في الانتخابات العامة التي تجرى في البلاد للقاء الاثنين، سعيًا لكسر الجمود الذي أدى إلى تعقيد مهمته المتمثلة في محاولة اختيار رئيس وزراء إسرائيل المقبل.



ومع الحفاظ رسميًا على دور احتفالي فقط، ويتعين على الرئيس "روفين ريفلين" اختيار المرشح الذي يعتقد أنه في أفضل وضع لتشكيل تحالف الأغلبية في البرلمان.



ولكن الانتخابات التي جرت في الأسبوع الماضي لم تكن حاسمة، حيث لم يكن لحزب ليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا حزب "الأزرق والأبيض" الوسطي بقيادة قائد الجيش السابق بيني غانتز طريق واضح لتشكيل الحكومة.



وقال ريفلين: "هناك شيء واحد توحده الناس إلى حد كبير وهو الرغبة في ألا تكون هناك انتخابات ثالثة".



والنتيجة المحتملة هي حكومة وحدة بين الخصمين، وقال الجانبان إنهما يدعمان الفكرة، ولكنهما يختلفان حول من سيتولى رئاستها، وتعهد جانتز بعدم الجلوس مع نتنياهو طالما يواجه اتهامًا محتملًا بشأن عدد من فضائح الفساد.



واختتم ريفلين اليوم الاثنين يومه الثاني والأخير من المشاورات مع كل حزب في البرلمان. وبناءً على توصياتهم، ويجب عليه الآن اختيار المرشح الذي يراه لديه أفضل فرصة لتشكيل ائتلاف مستقر.



ومن المقرر أن يتخذ قراره بحلول يوم الأربعاء.



وفي معظم الانتخابات، يسيطر أحد الأحزاب الرئيسية إلى جانب الحلفاء الأصغر، على الأغلبية البرلمانية.



ولكن هذا لم يحدث هذه المرة، السياسي "أفيغدور ليبرمان" السياسي المنشق، الذي يسيطر حزب يسرائيل بيتينو على ثمانية مقاعد، ورفض تأييد أي من الطرفين ويدافع عن اتفاق الوحدة.



وأعلن مكتب ريفلين أنه سيستدعي كل من نتنياهو وجانتز لعقد اجتماع في وقت لاحق الاثنين.



ومن المرجح أن يختار ريفلين المرشح الذي لديه معظم التوصيات، والذي سيكون أمامه 28 يومًا لمحاولة دمج الحكومة. وإذا فشل المرشح الأول الذي تم اختياره في غضون ذلك الوقت، ويتم إعطاء الفرصة الثانية. وإذا لم ينجح هو أيضًا، فقد تتجه البلاد إلى انتخابات ثالثة غير مسبوقة في أقل من عام.



في الجولة الأولى من محادثات ريفلين يوم الأحد، ألقت القائمة العربية المشتركة دعمها خلف غانتز، وهي المرة الأولى التي توصي فيها الأحزاب العربية بمرشح منذ عام 1992.



وقال زعماء عرب أن القرار يهدف إلى الإطاحة بنتنياهو، الذي أثارت لهجته المعادية للعرب وأساء العرب في إسرائيل خلال عقده في السلطة. ووعد الدعم بإعطاء جانتز دعمًا أكبر قليلًا.



ولكن اليوم الاثنين، قال ثلاثة نواب عرب إنهم يسحبون توصياتهم لصالح جانتز، مما قلص دعمه لنتنياهو.



ولم تؤد الانتخابات المتكررة التي أجريت الأسبوع الماضي إلى أغلبية واضحة، حيث حصل بلو أند وايت على 33 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوًا، وحصل ليكود على نتنياهو على 31 مقعدًا. ولذلك يجب على كلا الجانبين السعي للحصول على دعم الأطراف الأخرى.



وكانت الانتخابات الأسبوع الماضي انتخابات ثانية لم يسبق لها مثيل، والتي تم إجراؤها بعد عجز نتنياهو عن تشكيل ائتلاف بعد انتخابات أبريل ثم حل البرلمان.



وكان نتنياهو يأمل في تأمين أغلبية ضيقة من الأحزاب المتشددة والدينية التي منحته الحصانة من المقاضاة بتهم قد تشمل الرشوة وانتهاك الثقة والاحتيال. ولكن الآن يبدو أن هذا الاحتمال بعيد المنال.



ولا يشترط القانون الإسرائيلي أن يستقيل رئيس الوزراء إذا تم توجيه الاتهام إليه. ولكن إذا تم توجيه الاتهام إليه، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإنه سيتعرض لضغوط شديدة للتنحي.



ويواجه نتنياهو جلسة الشهر المقبل بشأن الاتهامات ويمكن أن تتبعها لوائح الاتهام بعد ذلك بوقت قصير.

