طلب إحاطة يحذر من انتشار أسلاك الكهرباء العارية بالطرق

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تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن انتشار أسلاك الكهرباء العارية في الطرق والميادين العامة بالمحافظات، مما يعرض المواطنين لخطر الموت.



ووصفت فايقة، أسلاك الكهرباء العرية، بـ"أفخاخ قاتلة" تنتشر فى شوارع مصر، تسكن فى أكشاك محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة، التى تطل منها الأسلاك حاملة الموت، لتصيد ضحاياها ممن يسيرون بجوارها أو يحاولون تصحيح وضعها لتقتلهم صعقًا، وأرجعت النائبة البرلمانية ذالك إلى غياب الصيانة والمتابعة الدورية على أسلاك الكهرباء الموجودة بشوارع وطرق مصر، مما يهدد حياة آلاف المواطنين المقيمين بالقرب منها والمجاورين لها والمارين من أمامها.



وتساءلت النائبة فايقة فهيم: لماذا تتجاهل الأحياء والمحليات وجود أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية المفتوحة فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية؟.. ما خطورة ذلك؟.. وكيف نحمى أولادنا من هذا الإهمال الجسيم؟.



وحمّلت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، الأحياء والمحليات، المسئولية الكاملة عن تركيب وصيانة ومتابعة جميع الكابلات الكهربائية بالشوارع، مطالبة بإبعاد مصادر الخطر من مسافة 25 إلى 150 مترًا عن المبانى السكنية.



كما تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، بشأن استعدادات الجامعات لاستقبال العام الدراسي، والمقرر أن يبدأ 21 سبتمبر الجاري.



وشددت فهيم، على ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وعرضها على الشاشات، وإعلانها للطلاب بوقت كاف والعمل على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتجهيز أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والوورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.



كما شددت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستعداد التام للدراسة وتوفير جميع ‏المقومات التعليمية وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات قبل ‏بداية العام الدراسي الجديد جاء ذلك خلال ترأسه مجلس عمداء الجامعة اليوم الثلاثاء، ووجهت النائبة البرلمانية، تنظيم حفلات تعارف استقبال الطلاب الجدد ذات الطابع الجدي، منوهة إلى أهمية حفلات استقبال الطلاب وتعريفهم بالحياة الجامعية لتوفير التواصل المستمر مع الطلاب وخصوصا الجدد.



وطالبت عضو مجلس النواب، رؤساء الجامعات، بضرورة الإطمئنان على سير أعمال الصيانة في المدن الجامعية وتسكين الطلاب الجدد والقدامى، إضافة إلى الطلاب الوافدين.