السبت.. عبد الرحيم علي ضيف جامعة دمنهور بندوة "دور الإعلام في محاربة الشائعات"

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تنظم جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، يوم السبت المقبل، ندوة بعنوان "دور الفكر والثقافة والإعلام في محاربة الشائعات والتطرف" يحاضر فيها الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم على رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز وعضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.



وأكد الدكتور محمد داود المتحدث الرسمي باسم جامعة دمنهور، أن الندوة تأتي في سياق مبادرة جامعة دمنهور "مصر الخالدة" والتي تهدف إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية والمؤتمرات والمناقشات والحوار المفتوح لتوعية الشباب بمكانة مصر وعظمتها واستهدافها من الأزل وضرورة الحفاظ عليها والدفاع عنها بأرواحنا، وتوعية الشباب بمخاطر الشائعات على الفرد والمجتمع والأمن القومي والنمو الاقتصادي وكيفية مواجهتها، وكذلك محاربة أفكار العنف والتطرف التي تتبنها الجماعات الإرهابية.



كانت قد استقبلت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، الطلاب الجدد بالجامعة أمس الأحد، بتزيين الكليات وتعليق اللافتات الترحيبية والإرشادية، وقامت فرق الجوالة بنصب معسكرات داخل الحدائق لجذب الطلاب وخصصت كل كلية لجان التواصل لتوجيه الطلاب المستجدين والرد على استفساراتهم، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم.



ونظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحية العلم من أمام كلية التجارة، وقام الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة بإطلاق شارة البدء للعام الدراسي الجديد والذي يذاع بث مباشر عن طريق الفيديو كونفرانس مع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة.



وتجمع الطلاب الجدد من مختلف كليات جامعة دمنهور بمدرج كلية التربية لحضور ندوة بعنوان "العلاقات المصرية الإفريقية.. التحديات والآفاق" بحضور رئيس الجامعة، والدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم لمجلس النواب، وقام الطلاب بتشغيل كشافات هواتفهم وترديد أغنية "انا ابن مصر.. انا ضد الكسر" لبث روح الولاء والانتماء في نفوسهم.



وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، على دور طلاب كليه التربية في إعداد النشىء وأنهم مسؤولين على غرس القيم والعادات والتقاليد ويعمل التعليم على تنمية الانتماء الوطني من خلال غرس الانتماء الوطني للطلاب ولابد من النجاح والتفوق للمساهمة في بناء الوطن، والالتزام بالسلوك الجيد والأخلاق الحميدة وردع الشائعات ولأن التصدي الناجح للشائعة يكمن في التمكين للشفافية في مختلف شؤون الحياة.



وأشار "صالح" إلى أهمية تعزيز قيم الانتماء وروح المواطنة وثقل شخصية الطالب وفتح مداركه وتأهيله للمنافسة في سوق العمل وتشجيع الطلاب على فهم متطلبات الحياة والعمل على تنمية واكتشاف القدرات والمهارات لدى الطلاب باعتبار المرحلة الجامعية أفضل مراحل اكتشاف المواهب والقدرات التنافسية فبناء الإنسان هو تحدى الإنسانية بأكملها لكى تتطور بما يليق بمتطلبات العصر والإنسانية وهذا أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان المصري من خلال إعادة صياغة فكرة بناء الشخصية المصرية، وتحديد هويتها الخاصة.