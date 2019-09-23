حبيبة رامي مالك ترفض لمس المعجبات لجسده

أعربت الممثلة البريطانية لوسي بوينتون عن انزعاجها من معجبي حبيبها النجم العالمي رامي مالك الذي يتعرض لمضايقات بسبب معجبيه الذين يتخطون حدودهم الشخصية من أجل التقرب منه لالتقاط صور معه.

وقالت لوسي بوينتون في حوار لإحدى المجلات الأجنبية: "البعض منهم لا يفهم أن رامي لديه خصوصية، فهم يأتون إليه وكاميرات هواتفهم جاهزة لالتقاط صور معه دون النظر أو الاهتمام إلى من معه".

وأضافت الممثلة الشقراء أنها تعرضت لموقف محرج هي ورامي مالك وكانت معهما والدتها وحينها اضطروا لتغيير طريقهم، لافتة إلى أنهم يقتربون ويلمسون جسد رامي عن قرب عند التقاط الصور.

أما عن علاقتها بـ رامي مالك، صرحت لوسي بوينتون أنها تعلمت من رامي عدة أشياء أهمها كيفية الاندماج في المشروع الفني بالكامل والاهتمام بكافة تفاصيله.





معلومات عن رامي مالك

ولد مالك في لوس أنجلوس، في 12 مايو 1981 لآباء مهاجرين مصريين، سعيد مالك ونيللي عبد الملك. كما صرح أيضا أن لديه أصول يونانية. غادر والداه القاهرة في عام 1978 بعد أن أعجب والده الذي عمل كمرشد سياحي بالزوار من الغرب. استقرا في شيرمان أوكس في لوس أنجلوس. عمل والده بعد ذلك في بيع التأمين، في حين أن والدته عملت كمحاسبة. تربى مالك وسط عائلته القبطية الأرثوذكسية، وتحدث اللغة العربية في المنزل حتى سن الرابعة. لدى مالك شقيق توأم اسمه سامي وهو أصغر سنًا بأربع دقائق ويعمل معلمًا. لدى مالك شقيقة، اسمها ياسمين، وهي طبيبة طوارئ. اهتم والداه بمحافظة أطفالهم على جذورهم المصرية، وكثيرا ما أعطاه والده الهاتف للحديث مع عائلتهم الناطقة بالعربية من مسقط رأسهم سمالوط.

قضى مالك الكثير من الوقت في طفولته بـ "خلق الشخصيات وأداء الأصوات" ولذلك بحث عن منفذ لتلك الطاقة بحسب تعبيره. ذهب مالك إلى ثانوية نوتردام، وكانت في نفس صفه الممثلة رايتشل بيلسن. كيرستن دانست، التي كانت أصغر منه سنًا بسنة واحدة، ذهبت إلى نفس المدرسة، وكان كلاهما في صف المسرح معا. كان والداه يرغبان أن يصبح محاميًا، وهكذا انضم إلى فريق المناظرات. على الرغم من أنه كافح في تشكيل الحجج، لاحظ معلمه موهبته في مجال التأويل الدرامي، وشجعه بدلًا من ذلك على تمثيل مسرحية Zooman and The Sign في المسابقة. كان رد فعل والديه الإيجابي على أدائه دافعا لإقدامه على دخول مهنة التمثيل. ساعد الأداء الأول مالك على إدراك "قوة التمثيل" لأنها كانت أول مرة يرى والده يصبح عاطفيا، قال مالك: "على خشبة المسرح واجهت هذه اللحظة مع والدي مع مجموعة من الناس [الجمهور]، ولكن بعد ذلك فكرت، شيء خاص حقا يحدث هنا".

بعد تخرجه في عام 1999، ذهب إلى دراسة المسرح في جامعة إيفانسفيل في إيفانسفيل بإنديانا، حيث حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في عام 2003. كرمت الكلية في وقت لاحق مالك بجائزة عام 2017 للشباب خريجي الجامعة، "وتعطى الجائزة إلى أولئك الذين حققوا النجاح الشخصي وساهموا بخدمات إلى المجتمع وإلى الجامعة."

وكانت لوسي بوينتون شاركت في فيلم Bohemian Rhapsody وقدمت دور ماري اوستون خطيبة فريدي ميركوري الذي لعب دوره رامي مالك في الفيلم، وفاز عنه بجائزة "أوسكار".