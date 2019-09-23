"مستقبل وطن" يوزع أدوات مدرسية على ألف طالب يتيم بالدقهلية (صور)

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أقام حزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية، معرض للأدوات المدرسية والكتابية للمستحقين لدعم الأطفال اليتامى وغيرهم ممن لهم حق الرعاية التعليمية، في شرق المنصورة، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب المحافظة، وبحضور النائب نبيل الجمل.



وقام عصام رشاد أمين شرق المنصورة وجميع أعضاء أمانة شرق المنصورة بتوزيع الأدوات المكتبية والشنط المدرسية بالمجان على ما يقرب من 1000 طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية على جميع الأطفال المستحقين للرعاية.



وتأتى هذه المبادرات في إطار توجيهات الحزب بضرورة المشاركة المجتمعية لتحقيق الخدمة للمواطنين البسطاء، ومحاربة الغلاء وجشع التجار وتفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف ضمان حياة كريمة لغير القادرين، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.



وواصل حزب مستقبل وطن، وبإشراف أمين المرأة بالأمانة المركزية النائبة رشا رمضان فعاليات حملة "أنتِ عظيمة"، حيث تم تنظيم ندوة موسعة حول "تنظيم الأسرة" بمركز قفط جنوب محافظة قنا بحضور أبو الحسن الجزار أمين الحزب بمركز قفط والمحاسب محمود عبد الفتاح آدم أمين التنظيم بالمركز وأعضاء هيئة مكتب المركز وعدد من السيدات.



وقال الدكتور عباس منصور أمين حزب مستقبل وطن بقنا أن الزيادة السكانية تعتبر أحد أهم المعوقات التي تعوق جهود التنمية مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة صحة المرأة المصرية ضمن فعاليات حملة 100 مليون صحة واستفادت نحو 36 ألف سيدة وامرأة من حملة "حقك تنظمي" علي مدار أسبوعين بالمحافظة.



وأكد أن الحزب يساهم بشكل واسع في في توعية المرأة القنائية بأهمية تنظيم الأسرة واختيارها الوسيلة التي تناسبها من أجل الحفاظ علي صحة المرأة في المقام الأول.



ومن جانبها، قالت النائبة سحر صدقي أمين المرأة بالمحافظة أن الأمانة بدأت قبل أسبوعين أنشطتها علي أرض الواقعة والعمل علي المحاور الثلاث لمبادرة "أنت عظيمة... بتعليمك بتنظيمك بعملك ":وتم بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ومديرية الصحة بعقد ٢٠ لجنة امتحان فوري للقضاء على الأمية ب ٤ مراكز.



وأشارت إلى أن ندوة اليوم تطرقت باستفاضة نحو أهمية تنظيم الأسرة لصالح الأم وكل أفراد الأسرة بجانب تناول المشكلة السكانية في مصر وارتباطها ببعض الموروثات والتقاليد الخاطئة وما هي أهم أساليب مواجهة تلك المشكلة باعتبارها واحدة من أهم المشاكل التي تواجه عمليات التنمية.