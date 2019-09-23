قائمة برشلونة لمباراة فياريال.. عودة ديمبلي واستبعاد راكيتيتش

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4 أسباب لإقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

يبدو أن نهاية عصر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني اقتربت بعدما سقط الفريق أمام غرناطة بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.

وتلعب أسباب ومؤشرات تؤكد أن القرار قادم لا محالة رغم رغبة جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة في منحه فرصة أخرى

مؤشرات إقالة فالفيردي

- اللاعبون فقدوا الثقة في فالفيردي

- فالفيردي لا يسيطر على غرفة خلع ملابس برشلونة

- برشلونة يسير من سييء إلى أسوأ دون معالم فنية واضحة حتى مع عودة ليونيل ميسي

- غضب جماهيري عارم ضد فالفيردي يحرج إدارة النادي





وأكدت شبكة "ESPN" أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، لن يتخذ قرار إقالة إرنستو فالفيردي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المدرب الإسباني سوف يحصل على بعض الفرص الأخرى من أجل تحسين وضع الفريق في الفترة القادمة.

وأضافت أن برشلونة في العادة لا يتسرع في إتخاذ مثل هذه القرارات، وبحسب ما يؤكده المقربون من النادي فإن بارتوميو سوف يظل ملتزم بعقد فالفيردي مع النادي، ولن يحدث أي شيء جديد في هذه الفترة، وسيكون المدرب الإسباني على رأس القيادة الفنية للفريق في المباريات المقبلة بدون أي شك.





يذكر أن بعض الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير حول ردود أفعال الجماهير الكتالونية، عن سوء نتائج الفريق في هذه الفترة، خاصة بعدما أصبح برشلونة في المركز الثامن في بطولة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات، وتأخر النادي عن ريال مدريد وإتليتك بلباو أصحاب الصدارة بأربع نقاط كاملة، وهو الأمر الذي أثار غضب الجماهير في كتالونيا، وطالبت الإدارة بضرورة إصدار قرار إقالة إرنستو فالفيردي في اقرب وقت ممكن.





وأشارت التقارير إلى وجود بعض الأسماء المرشحة لخلافة فالفيردي في حالة إقالته وعلى رأسها توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الحالي، وكذلك ماكسي إليجري مدرب يوفنتوس وميلان السابق.



