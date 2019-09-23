يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر ahli champion رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة

يفتتح فريق الكرة الأول بالأهلى مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري العام بمواجهة سموحة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الاولى للدورى .

موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى وسموحة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، وأستمر الأهلى فى معسكره ببرج العرب بعد الفوز على الزمالك بمباراة السوبر المحلي بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وذلك تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق بسب ضيق الوقت بين مواجهتى الزمالك وسموحة.

الأهلى يعاني من غياب عدد من اللاعبين

يعانى الأهلى فى مواجهة سموحة من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة وعلى رأسهم قلبي الدفاع محمود متولى الذي سيمتد غيابه لقرابة الشهر ونصف، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية، وكذلك ياسر إبراهيم الذي يعاني من اجهاد فى عضلتي السمانة اليمني واليسري، فيما لازال موقف عمرو السولية غامضاً من المشاركة فى المباراة نبعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى وجه القدم.

الأهلى يستعيد خدمات أيمن أشرف أمام سموحة

ويستعيد الأهلى فى مواجهة سموحة خدمات أيمن أشرف بعد انتهاء ايقافه ، ليعود من جديد لقيادة الدفاع الأحمر، كما يعود رامي ربيعة للظهور فى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل المتوقع للأهلى سيكون كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع أحمد فتحى وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وفى الوسط يلعب حمدي حمدي واليو ديانج -حال تأكد غاب السولية- ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات، على أن يقود النيجيري جونيورأجاي الهجوم.

حسام حسن يراهن على عناصر الشباب والخبرة

بينما يُراهن العميد حسام حسن المدير الفني لسموحة على عناصر الشباب والخبرة فى تشكيلة فريقه لإسقاط الأهلى، خاصة بعد دخول فريقه في معسكر طويل ببرج العرب استعداداً للمواجهة المرتقبة، وضمت قائمة سموحة 24 لاعباً وهم الهانى سليمان وعمر صلاح و حسين تيمور وكريم يحيى ومحمود عزت ورجب نبيل وفارس مجاهد ومحمد الترهونى وأحمد أبو الفتوح وأحمد جمال ومحمد كوفى وأحمد حمص ويوسف ديوب وفوزى الحناوى وايمومو وناصر ماهر وأحمد حسن مكى وحسام حسن ومحمود حليم ارنورلدو الكاميرونى وإسلام الفار وإسلام جمال وشريف رضا ومحمد جمال بيبو.

ناصر ماهر والحناوي ممنوعان من المشاركة أمام الأهلى

ورغم وجودهما فى معسكر الفريق لن يشارك فوزى الحناوى أو ناصر ماهر فى اللقاء وفقا للاتفاق بين إدارة الناديين، بينما يشارك كريم يحيى، الذى تم التعاقد معه لمدة عام ونصف، وكان الاتفاق أنه لن يشارك فى عقد الإعارة لمدة 6 أشهر بينما لم يتضمن عقده السنوى أى بنود من عدم المشاركة، ويغيب عن معسكر الفريق السيد فريد ومحمد نادى وأحمد فؤاد وإبراهيم عبد القوى للإصابة ويوسف علاء ومحمد فهمى ومحمود معاذ لأسباب فنية.