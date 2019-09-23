إيران: الخطوات القانونية لإطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية قد اكتملت

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن متحدثًا باسم الحكومة الإيرانية قال اليوم الإثنين أن جميع الخطوات القانونية قد استكملت لإطلاق سراح الناقلة المحتجزة التي ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" ولكنه لا يعلم متى سيتم إطلاق السفينة.



وكانت عملية الاستيلاء على السفينة في 19 يوليو، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب الهجمات على سفن تجارية أخرى ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.



ونفت إيران مسؤوليتها عن تلك الهجمات التي وقعت على طول طريق دولي حيوي لشحن النفط.



وقال "علي ربيعي" المتحدث باسم الحكومة، "تم الانتهاء من الإجراءات القانونية والإجراءات الإدارية لإطلاق سراح الناقلة الإنجليزية، لكن ليس لدي معلومات عن وقت الإفراج عنها".



ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن ربيعي قوله: "انتهى العمل القانوني لناقل النفط ويمكن أن تنقل ناقلة النفط، وتشير القرارات إلى نهاية الاحتجاز".



وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران تدريجيًا منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من اتفاقية عالمية تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي وفرض عقوبات عليها تهدف إلى إيقاف صادرات النفط الإيرانية.



وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه احتجاز الناقلة البريطانية، وجاء لعدم مراعاتها للقانون.



وأدانت واشنطن تصعيد العنف من جانب إيران في منطقة الخليج، وقيامها باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.



وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لمكافحة السلوك "العدواني" لإيران.

