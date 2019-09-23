لاعب النصر السعودي يوضح حقيقة تهديده بالرحيل

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حرص المغربي نور الدين امرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ الرد على أنباء تهديده بالرحيل عن الفريق في حالة عدم زيادة قيمة تعاقده.



وأكد امرابط في تصريحات له؛ أن كل هذا الكلام عار تماما من الصحة؛ ولم يطالب من الأساس تعديل تعاقده وأنه لا يمكن مساومة فريقه بهذه الطريقة.



وأضاف امرابط؛ "بشأن الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب، هذا غير صحيح مطلقا؛ لم يحدث أن أطالب بهذا الأمري".



واختتم؛ "تقديرا لجماهير ومجلس إدارة النصر؛ ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم".



وأشارت تقارير أن امرابط طلب مميزات إضافية على عقده من صفوان السويكت رئيس النادي؛ خلال معسكر الفريق وقبل مواجهة السد القطري، بدوري أبطال آسيا.



وكان النصر السعودي؛ ودع منافسات دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة من السد القطري بنتيجة 4-3؛ بمجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية للبطولة.



على جانب آخر خرج رئيس نادي النصر السعودي، صفوان السويكت، عن صمته، وتحدث عن الهجوم الذي تعرض له النادي في الفترة الأخيرة، مطالبًا جماهير النصر بالإستمرار في الوقوف ضد ناديها من أجل أن يعود النصر سريعًا إلى مساره الصحيح بعد سلسلة من النتائج السلبية.



وكان نادي النصر قد تعرض إلى هجوم كبير من جانب وسائل الإعلام، وذلك عقب خسارة الفريق ل5 نقاط كاملة في أول 4 جولات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهذا بالإضافة إلى خروج الفريق من دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي على يد نادي السد القطري.



وتحدث "صفوان السويكت"، عن تلك الأزمة وقال بأنه يود التقدم بإعتذار لجماهير النصر عن هذه النتائج، مشددًا على كونه يشاطر الجميع في مشاعرهم وخوفهم على النادي.



وأوضح رئيس نادي النصر بأنه يسامح في حقه، ولكنه سيتصدى بالقانون لكل من يحاول أن يسلب النادي مكتسباته، والذي حققها في الموسم الماضي، والتي كان على رأسها بطولة الدوري السعودي.



وأشارت السويكت، أن مجلس إدارة نادي النصر يعتقد أن هناك ممارسات غير عادلة تمارس ضد الفريق، والتي يأتي على رأسها ما حدث بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا على يد السد القطري، حيث أظهر بعض الإعلاميين الفرحة بشكل علني، وذلك على الرغم من كون نادي النصر يمثل المملكة العربية السعودية خارجيًا.



وختم رئيس نادي النصر السعودي، صفوان السويكت، حديثه ليؤكد بأن هذه الممارسات قد أستمرت حتى داخل الملعب، حيث سمح بعض لحكام بتعرض لاعبي النصر لتدخلات عنيفة، جعلت النادي النصراوي يفقد اثنين من أهم لاعبيه في هذه الفترة من الموسم.