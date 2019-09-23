أزمة في الشرقية بسبب رفض اتحاد الكرة قيد لاعبيه

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية أزمة كبيرة قبل بداية مشواره في دوري الدرجة الثالثة في الموسم الجديد.



وقررت لجنة شئون اللاعبين عد الموافقة على قيد أي لاعب في فريق الشرقية بالقائمة الثانية بسبب المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق السابق، بجانب مستحقات الحكام، والتي تتخطى مبلغ الـ2 مليون جنيه.



وكان 10 لاعبين من فريق الشرقية السابقين وهم أحمد عادل والمعتصم سالم ومحمود شكري ومحمد سمير وسمير فوزي وأحمد صالح ومحمود الغزالي وعلي دياب ومحمد مختار وعصام عادل قد تقدموا بشكوى في اتحاد الكرة ضد النادي الشرقاوي لعدم حصولهم على باقي

عقودهم مع النادي، لتقرر اللجنة إصدار أحكامًا بدفع المبالغ المالية إلى هؤلاء اللاعبين، بجانب عدم قيام النادي بدفع مستحقات الحكام.



ويبحث مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت عن حل لهذه الأزمة قبل انطلاق مسابقة القسم الثالث، حيث يقع الفريف في المجموعة العاشرة.



ويستهل فريق الشرقية مشواره في القسم الثالث بمواجهة شقيقه ديرب نجم على ملعبه في الجولة الأولى، من المسابقة التي يتم تحديد موعد انطلاقها حتى الآن.



أجريت ظهر الخميس الماضي بمنطقة الشرقية لكرة القدم قرعة المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث والتي تضم 14 فريقًا.



وحضر جميع ممثلي الأندية المشاركة في المجموعة باستثناء مركز شباب تلا الذي تقدم باعتذار عن حضور القرعة.



وأسفرت القرعة عن دريربي شرقاوي في الأسبوع الأول والذي سيجمع فريق الشرقية بمضيفه مركز شباب ديرب نجم، أما فريق تلا الهابط من الدرجة الثانية فيواجه أبو حماد على ملعب الأخير.



وفيما يلي مباريات الدور الأول لفريق الشرقية



الأسبوع الأول: مركز شباب ديرب نجم × الشرقية

الأسبوع الثاني : الشرقية × عرب الرمل

الأسبوع الثالث : فاقوس × الشرقية

الأسبوع الرابع : الشرقية × أبو كبير

الأسبوع الخامس : ميت خاقان × الشرقية

الأسبوع السادس : الشرقية × سرس الليان

الأسبوع السابع : دقادوس × الشرقية

الأسبوع الثامن : الشرقية × ميت خلف

الأسبوع التاسع : الشرقية × بلبيس

الأسبوع العاشر :تلا ✖️ الشرقية

الأسبوع الحادي عشر : الشرقية × نادي ديرب نجم

الأسبوع الثاني عشر : غزل شبين × الشرقية

الأسبوع الثالث عشر : الشرقية × أبو حماد.



مباريات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة



وفيما يلي مباريات الأسبوع الأول من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث :-



1 – غزل شبين × ديرب نجم

2 – أبو حماد × مركز شباب تلا

3 – مركز شباب ديرب نجم × الشرقية

4 – عرب الرمل × ميت خلف

5 – فاقوس × دقادوس

6 – أبو كبير × سرس الليان

7 – ميت خاقان × بلبيس.

