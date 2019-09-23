مستقبل وطن ينظم ندوة موسعة حول "تنظيم الأسرة" بقنا (صور)





واصل حزب مستقبل وطن، وبإشراف أمين المرأة بالأمانة المركزية النائبة رشا رمضان، فعاليات حملة "أنتِ عظيمة"، حيث تم تم تنظيم ندوة موسعة حول "تنظيم الأسرة" بمركز قفط جنوب محافظة قنا بحضور أبو الحسن الجزار أمين الحزب بمركز قفط والمحاسب محمود عبد الفتاح آدم أمين التنظيم بالمركز وأعضاء هيئة مكتب المركز وعدد من السيدات.وقال الدكتور عباس منصور أمين حزب مستقبل وطن بقنا، إن الزيادة السكانية تعتبر أحد أهم المعوقات التي تعوق جهود التنمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة صحة المرأة المصرية ضمن فعاليات حملة 100 مليون صحة واستفادت نحو 36 ألف سيدة وامرأة من حملة "حقك تنظمي" علي مدار أسبوعين بالمحافظة.وأكد أن الحزب يساهم بشكل واسع في في توعية المرأة القنائية بأهمية تنظيم الأسرة واختيارها الوسيلة التي تناسبها من أجل الحفاظ علي صحة المرأة في المقام الأول.ومن جانبها، قالت النائبة سحر صدقي أمين المرأة بالمحافظة أن الأمانة بدأت قبل أسبوعين أنشطتها علي أرض الواقعة والعمل علي المحاور الثلاث لمبادرة "أنت عظيمة... بتعليمك بتنظيمك بعملك ":وتم بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ومديرية الصحة بعقد ٢٠ لجنة امتحان فوري للقضاء على الأمية ب ٤ مراكز.وأشارت إلى أن ندوة اليوم تطرقت باستفاضة نحو أهمية تنظيم الأسرة لصالح الأم وكل أفراد الأسرة بجانب تناول المشكلة السكانية في مصر وارتباطها ببعض الموروثات والتقاليد الخاطئة وما هي أهم أساليب مواجهة تلك المشكلة باعتبارها واحدة من أهم المشاكل التي تواجه عمليات التنمية.كما نظم حزب مستقبل وطن، بمركز العدوة، في محافظة المنيا وبالتعاون مع هيئة محو الامية وتعليم الكبار، وبرعاية النائب علاء السبيعى امين الحزب بالمحافظة، ووليد عبد القوى امين التنظيم وقافلة اعلامية خدمية تهدف الى الدعوة الى محو الامية ومحاربة الجهل، وقافلة طبية شملت العديد من التخصصات بقرية سلاقوس بمركز العدوة وتمكنت من اجراء العديد من الكشوف الطبية وصرف الادوية بالمجان.وأكد محمود عبد الحفيظ امين الحزب بالعدوة، أن هذه القوافل تأتى في إطار الدور المجتمعى للحزب ومساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ورفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل والأشد فقرا.