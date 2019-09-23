رؤوساء الوحدات المحلية بقويسنا يتفقدون انتظام العملية الدراسية (صور)





أصدر اللواء أشرف محمد البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، تعليماته على رؤساء الوحدات المحلية القروية في متابعة انتظام العملية التعليمية في الأيام الأولى من الدراسة.وتوجه وائل نبوي رئيس الوحدة المحلية بشبرا بخوم، بناءً على ذلك بالمرور على عدد من المدارس في نطاق الوحدة المحلية التابعة له، ومنها مدرسة الشهيد محمد أحمد المرسي، والمدرسة الجوهرية للتعليم الأساسي، وقد تفقد رئيس الوحدة الفصول وتأكد من انتظام الطلاب في فصولهم.من جانب آخر تابع عبد الخالق عمر رئيس الوحدة المحلية ببجيرم انتظام العملية التعليمية ببعض المدارس في نطاق الوحدة المحلية ببجيرم، ومنها مدرسة الشهيد تامر عبد الرؤوف جعفر للتعليم الأساسي، ومدرسة كفر بنى غريان الابتدائية.كما توجه ياسر عبد الحميد نائب رئيس المركز والمدينة صباح اليوم الإثنين، إلى بعض المدارس التابعة للوحدة المحلية بإبنهس، للتأكد من انتظام الدراسة بها، ورافقت دعاء سعيد رئيس الوحدة المحلية بإبنهس نائب المدينة أثناء تفقده لمدرسة محمد محمود علي بكفر المنشي، ومدرسة كفر أبو الحسن للتعليم الأساسي، ومدرسة كفر المنشي الابتدائية.وقامت رئيسة الوحدة المحلية بعرب الرمل أميمة عيد بالمرور على مدرسة عرب الرمل الإعدادية، والتأكد من مدى جاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد والتأكد من عدم وجود أي مشكلات.ومن جانبها قامت نيفين عنتر رئيسة الوحدة المحلية بمصطاي، بالمرور على عدد من المدارس التابعة لنطاق الوحدة المحلية بمصطاي، ومنها مدرسة كفر الأكرم الابتدائية، ومدرسة الرمالي للتعليم الأساسي، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في المدارس.