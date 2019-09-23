تحرك برلماني حول سقوط سقف إحدى المدارس بالمنوفية

Advertisements

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن سقوط سقف إحدى المدارس.



وقال "أبو طالب" في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن مدرسة كفر الشيخ إبراهيم، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، شهدت واقعة مأساوية حيث تعرض جزء من سقف الدور الأرضي بالمبنى الدراسي للسقوط، بعد انتهاء طابور أول يوم دراسي، وتساءل النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، كيف سيكون الوضع لو سقط هذا السقف على عشرات التلاميذ؟ وأين استعدادات وزارة التعليم من أعمال ترميم وصيانة للمنشآت التعليمية ؟.



وشدد النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، على أن هؤلاء الطلاب والتلاميذ أمانة في رقاب وزارة التربية والتعليم، ولن نسكت تجاه أي كارثة يدفع ثمنها هؤلاء الطلاب وأسرهم، نتيجة تقصير المسئولين عن القيام بواجباتهم، وسيكون لنا حساب عسير إذا تكرر الأمر.



وطالب النائب البرلماني هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة معاينة وفحص المباني والمنشآت التعليمية القديمة والآيلة للسقوط على مستوى المحافظات، وتقدير مدى سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.



وشهدت مدرسة للتعليم الأساسي بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، انهيار أحد الأسقف بعد انتهاء الطابور الصباحي، وتم إخلاء المدرسة على الفور.



ومن جانبه وجه أشرف البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا، بإخلاء مبنى المدرسة على الفور وإبعاد الطلاب عن المبنى، وتوجه رئيس مركز ومدينة قويسنا، إلى مدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي، حيث تبين تعرض جزء من سقف الدور الأرضي بالمبنى القديم للسقوط، بعد انتهاء طابور أول يوم دراسي؟



وتفقد رئيس المركز والمدينة مكان السقوط وحالة المبنى بشكل عام، وعلى الفور وجه مدير الإدارة التعليمية ومسئولو التعليم بقويسنا بإخلاء المبنى من الطلاب فورًا، مع تحويل اليوم الدراسي بالمدرسة إلى نظام الفترتين الدراسيتين صباحية ومسائية في المبنى الآخر بالمدرسة، وذلك حفاظًا على أرواح الطلاب.



كما أمر بتوجيه لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة قويسنا إلى المدرسة على الفور، لمعاينة المبنى ومدى سلامته الإنشائية.