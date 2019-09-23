ضبط طرفي مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل بالعجوزة

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تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.



وبالفعل انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب معاكسة أحدهم لربة منزل، أثناء سيرها بالشارع، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين بجروج بليغة.



وتمكن رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، بسبب معاكسة ربة منزل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي سياق آخر، سيطرت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، على مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الشباب بمنطقة عرب المعادي بالبساتين بسبب التحرش بفتاة.



وتعود بداية الواقعة عندما تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم وبالانتاقل والفحص، أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنه إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 من المتورطين فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

