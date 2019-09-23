رئاسية تونس 2019: اليوم التصريح بالأحكام في شأن جميع الطعون

من المنتظر أن يتم اليوم، التصريح بالأحكام في شأن جميع الطعون المقدّمة في إطار النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، وفق ما أعلن رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإداريّة عماد الغابري.





وقد أبرز الغابري، بأن الطعون تعلّقت بعدّة مسائل على غرار التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الانتخابية، وبالإشهار السياسي، واحتساب عدد أصوات المقترعين من طرف هيئة الانتخابات، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين.





يذكر ان المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى 6 ملفات طعن مُقدمة باسم المترشّحين:

- سيف الدين مخلوف

- عبد الكريم الزبيدي

- سليم الرياحي

- ناجي الجلول

- حاتم بولبيار

- يوسف الشاهد