شخص مجهول يهُدد نشوى مصطفى ويتتبع منزلها.. والأخيرة تلجأ للشرطة

واحتفلت نشوى مصطفى قبل شهرين بزفاف ابنها، وفاجأت الفنانة نشوى مصطفى حضور حفل زفاف ابنها عبدالرحمن، بتقديم أغنية بصوتها، أهدتها ل"منة" عروس ابنها.

وشاركت "نشوى" جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو من الحفل وهي تغني الأغنية، التي وجهت فيها رسالة قوية لزوجة ابنها.

عايزة اتفرج على الممر"



وكان انشغال نشوى في التحضير لعرس ابنها سبب في عدم مشاهدة فيلم "الممر" حتى الآن، ولكنها حرصت على توجيه تحية لصناع الفيلم وجيش مصر.

وكتبت "نشوى" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للاسف لحد دلوقتى ظروفى ماسمحتش اشوف فيلم الممر لان عقبال عندكم ابنى حيتجوز بعد شوية ايام كهتننعغمنروصغيرين — وبنتى حتتجوز بعد شهرين — يعنى خبطتين فى الراس — اللي غايظنى بقى أن ابنى وبنتى راحو شافو الفيلم مع اصحابهم وانا قاعدة مع الصنايعية اللي بيشطبو له شقته وبعد مابيمشوا الصنايعية بانزل الف على محلات جهاز العرايس".

وأضافت: "سألت ابنى ايه رأيك فى الفيلم قال لى انا واصحابى بعد الفيلم كلنا عايزين نروح سينا نحارب وسألت بنتى قالت لى اشمعنى الرجالة بتروح الجيش والستات لاء احنا مكناش عارفين أن الجيش بيعمل كل ده علشانا — شايفين تأثير الفن الحقيقى — الفن اللي بيبنى ويشكل الوجدان — تحية لصناع الممر جميعًا والف الف مليون تحية لحراس الوطن جيش مصر خير اجناد الارض وتحيا مصر بعشاق ترابها (( عايزة اتفرج على فيلم الممر))".

زوج زملكاوي