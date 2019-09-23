شخص مجهول يهُدد نشوى مصطفى ويتتبع منزلها.. والأخيرة تلجأ للشرطة
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:14 م
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الفجر الفني
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كشفت الفنانة نشوى مصطفى، تليقها تهديدات من شخص يدعى "طاهر يحيى"، ويتتبعها أمام منزلها، وأوضحت "نشوى" أنها ستلجأ للشرطة وتحرر محضر ضده بعدم التعرض.
ونشرت "مصطفى" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حساب الشخص المجهول، وعلقت عليها قائلة: "الراجل ده بيهددنى وكتب عنوان بيتى وواضح انه بيراقبنى وحانزل حالاً اعمل محضر فى قسم الشرطة — مااعرفش تبع مين — وعملت سكرين شوت لكلامه".
واحتفلت نشوى مصطفى قبل شهرين بزفاف ابنها، وفاجأت الفنانة نشوى مصطفى حضور حفل زفاف ابنها عبدالرحمن، بتقديم أغنية بصوتها، أهدتها ل"منة" عروس ابنها.
وشاركت "نشوى" جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو من الحفل وهي تغني الأغنية، التي وجهت فيها رسالة قوية لزوجة ابنها.
عايزة اتفرج على الممر"
وكان انشغال نشوى في التحضير لعرس ابنها سبب في عدم مشاهدة فيلم "الممر" حتى الآن، ولكنها حرصت على توجيه تحية لصناع الفيلم وجيش مصر.
وكتبت "نشوى" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للاسف لحد دلوقتى ظروفى ماسمحتش اشوف فيلم الممر لان عقبال عندكم ابنى حيتجوز بعد شوية ايام كهتننعغمنروصغيرين — وبنتى حتتجوز بعد شهرين — يعنى خبطتين فى الراس — اللي غايظنى بقى أن ابنى وبنتى راحو شافو الفيلم مع اصحابهم وانا قاعدة مع الصنايعية اللي بيشطبو له شقته وبعد مابيمشوا الصنايعية بانزل الف على محلات جهاز العرايس".
وأضافت: "سألت ابنى ايه رأيك فى الفيلم قال لى انا واصحابى بعد الفيلم كلنا عايزين نروح سينا نحارب وسألت بنتى قالت لى اشمعنى الرجالة بتروح الجيش والستات لاء احنا مكناش عارفين أن الجيش بيعمل كل ده علشانا — شايفين تأثير الفن الحقيقى — الفن اللي بيبنى ويشكل الوجدان — تحية لصناع الممر جميعًا والف الف مليون تحية لحراس الوطن جيش مصر خير اجناد الارض وتحيا مصر بعشاق ترابها (( عايزة اتفرج على فيلم الممر))".
زوج زملكاوي
وتحرص نشوى على مشاركة جمهورها بتفاصيل حياتها الخاصة، ومن ضمنها معاناتها مع زوجها الزملكاوي، وسخرت الفنانة نشوى مصطفى من هزيمة نادي الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل ضمن مباريات الدوري العام لكرة القدم.
وكتبت نشوى عبر "فيس بوك": "نصيحة من قلبى لكل بنت مقبلة على الجواز -- يابنتى تحرى الدقة والحيطة والحذر -- لو الانسان اللي حترتبطى بيه زملكاوى لازم تكونى عارفة ان سلام بيتك العائلى مهدد -- لانه كل ماالزمالك يتغلب حينكد عليكى عيشتك -- مش كده بس انتى حتجنى على ولادك اللي حتخلفيهم لان اكيد باباهم حيخليهم زمالكاويين زيه ومهما حاولتى انهم يطلعوا اهلويين مش حتقدرى -- انا باخلص ضميرى وبانصحك لوجه الله -- ولو قالك انا مش زملكاوى لازم تاخدى عليه تعهد ممضى من اتنين موظفين انه صادق -- لانه ممكن يكون بيكذب ويتمسكن لحد مايتمكن ويتجوزك وبعدين يظهر على حقيقته -- يارب الزمالك ينجحوا وياخدوا الدورى يارب".
قصة كفاح
وكشفت "نشوى" في لقاء تلفزيوني في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، عن قصة كفاحها قبل شهرتها في عالم التمثيل، موضحة أنها عملت بعدة وظائف بسيطة حتى تتمكن من توفير أموال لنفقتها الشخصية.
وأوضحت "نشوى" أنها عملت بائعة في محل ملابس، إلى جانب تحضير وجبات في العتبة، وذلك أثناء دراستها الجامعية.
عودة للمسرح
وكانت عادت نشوى العام الماضي للمسرح، وحققت نجاح نقدي وجماهيري من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "سيلفي مع الموت"، والذي افتتحه كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج المسرحي خالد جلال، رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد.
"سيلفي مع الموت" مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، حيث يعد عودة لها للمسرح بعد غياب طويل، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحي، إيقاع حركي مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.
وشاركت "نشوى" جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو من الحفل وهي تغني الأغنية، التي وجهت فيها رسالة قوية لزوجة ابنها.
عايزة اتفرج على الممر"
وكان انشغال نشوى في التحضير لعرس ابنها سبب في عدم مشاهدة فيلم "الممر" حتى الآن، ولكنها حرصت على توجيه تحية لصناع الفيلم وجيش مصر.
وكتبت "نشوى" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للاسف لحد دلوقتى ظروفى ماسمحتش اشوف فيلم الممر لان عقبال عندكم ابنى حيتجوز بعد شوية ايام كهتننعغمنروصغيرين — وبنتى حتتجوز بعد شهرين — يعنى خبطتين فى الراس — اللي غايظنى بقى أن ابنى وبنتى راحو شافو الفيلم مع اصحابهم وانا قاعدة مع الصنايعية اللي بيشطبو له شقته وبعد مابيمشوا الصنايعية بانزل الف على محلات جهاز العرايس".
وأضافت: "سألت ابنى ايه رأيك فى الفيلم قال لى انا واصحابى بعد الفيلم كلنا عايزين نروح سينا نحارب وسألت بنتى قالت لى اشمعنى الرجالة بتروح الجيش والستات لاء احنا مكناش عارفين أن الجيش بيعمل كل ده علشانا — شايفين تأثير الفن الحقيقى — الفن اللي بيبنى ويشكل الوجدان — تحية لصناع الممر جميعًا والف الف مليون تحية لحراس الوطن جيش مصر خير اجناد الارض وتحيا مصر بعشاق ترابها (( عايزة اتفرج على فيلم الممر))".
زوج زملكاوي
وتحرص نشوى على مشاركة جمهورها بتفاصيل حياتها الخاصة، ومن ضمنها معاناتها مع زوجها الزملكاوي، وسخرت الفنانة نشوى مصطفى من هزيمة نادي الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل ضمن مباريات الدوري العام لكرة القدم.
وكتبت نشوى عبر "فيس بوك": "نصيحة من قلبى لكل بنت مقبلة على الجواز -- يابنتى تحرى الدقة والحيطة والحذر -- لو الانسان اللي حترتبطى بيه زملكاوى لازم تكونى عارفة ان سلام بيتك العائلى مهدد -- لانه كل ماالزمالك يتغلب حينكد عليكى عيشتك -- مش كده بس انتى حتجنى على ولادك اللي حتخلفيهم لان اكيد باباهم حيخليهم زمالكاويين زيه ومهما حاولتى انهم يطلعوا اهلويين مش حتقدرى -- انا باخلص ضميرى وبانصحك لوجه الله -- ولو قالك انا مش زملكاوى لازم تاخدى عليه تعهد ممضى من اتنين موظفين انه صادق -- لانه ممكن يكون بيكذب ويتمسكن لحد مايتمكن ويتجوزك وبعدين يظهر على حقيقته -- يارب الزمالك ينجحوا وياخدوا الدورى يارب".
قصة كفاح
وكشفت "نشوى" في لقاء تلفزيوني في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، عن قصة كفاحها قبل شهرتها في عالم التمثيل، موضحة أنها عملت بعدة وظائف بسيطة حتى تتمكن من توفير أموال لنفقتها الشخصية.
وأوضحت "نشوى" أنها عملت بائعة في محل ملابس، إلى جانب تحضير وجبات في العتبة، وذلك أثناء دراستها الجامعية.
عودة للمسرح
وكانت عادت نشوى العام الماضي للمسرح، وحققت نجاح نقدي وجماهيري من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "سيلفي مع الموت"، والذي افتتحه كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج المسرحي خالد جلال، رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد.
"سيلفي مع الموت" مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، حيث يعد عودة لها للمسرح بعد غياب طويل، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحي، إيقاع حركي مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.
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