ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

5 أكتوبر.. الحكم على المتهمين في "رشوة قيادات التموين"

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:12 م
Advertisements
5 أكتوبر.. الحكم على المتهمين في رشوة قيادات التموين
Advertisements
طباعة
طارق حافظ
 
Advertisements
قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار على الهواري المنعقدة بطره النطق بالحكم في المتهم علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين" تأجيلا إداريا لجلسة 5 أكتوبر المقبل، بسبب نقل مقر انعقاد هيئة المحكمة إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. 

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.‎
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة التموين رشوة التموين
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الألماني
فولفسبورج
-
x
20:30
-
هوفنهايم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
17:30
-
الأهلي
الزمالك
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري

DMCA.com Protection Status