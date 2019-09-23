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هشام الحلبي: التكنولوجيا الحديثة سهلت مهمة الحروب النفسية لتنفيذ أهدافها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:07 م
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هشام الحلبي: التكنولوجيا الحديثة سهلت مهمة الحروب النفسية لتنفيذ أهدافها
اللواء طيار هشام الحلبي
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر مازالت تتعرض لحروب الجيل الرابع، والتي تستهدف في الأساس شريحة المدنيين في الدولة، وتعتمد على توجيه مؤثرات نفسية لهم.

وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ما زاد من قوة تأثير حروب الجيل الرابع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت في إتساع انتشار العمليات النفسية بين المواطنين.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن التكرار المستمر لحدث معين حتى وإن كان حدث أو معلومة غير صحيحة فأن هناك وعي مجتمعي يتكون بسبب هذا التكرار، معتبرا أن ذلك أحد وسائل عمليات غسيل المخ، موضحا اأن التكنولوجيا الحديثة سهلت مهمة الحروب النفسية لتنفيذ أهدافها بأقل التكاليف.

ونوه بأن السخرية أسلوب هام جدا من أساليب الحرب النفسية، مؤكدا أن الإخوان مجرد أداة لتنفيذ مخطط لضرب وإسقاط الدولة المصرية، مضيفا أن تحمل الشعب المصري أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد نقط مؤلمة لمن يريدون أن يدمروا الدولة، ولهذا عملوا على توجيه عملياتهم النفسية للشعب بصورة مكثفة وأكبر حتى يؤثروا عليه.

ولفت إلى أن ميدان المعركة انتقل من ميدان معركة تقليدي من ميدان معرعكة بين جيشين وأسلحة وذخيرة، إلى ميداان معركة موجود في القطاع المدني في الدولة المصرية، ولهذا يجب أن يكون هناك شرح متواصل للشعب عما يحدث حوله.
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