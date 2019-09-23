"المالية": 80% من الاقتصاد المصري مشروعات صغيرة ومتوسطة
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:05 م
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رقية جمال
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قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، تعقيبًا على تأكيد الحكوم أن الإصلاحات المالية تستهدف تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي، إن مصفوفة الإصلاحات المالية تتم للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى ان برنامج الإصلاح يقوم على 3 أهداف أساسية تتمثل في النمو والحماية والتشغيل، موضحًا أن النمو يعني أن يتم ضخ جميع الموارد المتاحة بالموازنة، مع الأنفاق الكفء الذي يساهم في تحقيق فائض أولي، والذي يعني ان الإيرادات تغطي المصروفات باستبعاد موارد الدين.
وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن تحقيق فائض يمكن استغلاله في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، أو في سداد القروض وتقليل الدين، موضحة أن استمرار الاصلاحات المالية تساهم في تشجيع النشاط الاقتصادي، وتعظيم الفوائد التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مع وجود سعر صرف مرن يشجع المستثمرين على الدخول للاستثمار في الأسواق المصرية.
وتابعت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن قطاع الاعمال العام يسعى لتحسين نشاطه خلا ل الفترة القادمة، ويعمل على تحسين إدارته وهناك شركات كبيرة بدأت تعود للإنتاج وتوفر فرص عمل وهذا سينعكس بشكل كبيير على الاقتصاد المصري.
وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن تحقيق فائض يمكن استغلاله في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، أو في سداد القروض وتقليل الدين، موضحة أن استمرار الاصلاحات المالية تساهم في تشجيع النشاط الاقتصادي، وتعظيم الفوائد التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مع وجود سعر صرف مرن يشجع المستثمرين على الدخول للاستثمار في الأسواق المصرية.
وتابعت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن قطاع الاعمال العام يسعى لتحسين نشاطه خلا ل الفترة القادمة، ويعمل على تحسين إدارته وهناك شركات كبيرة بدأت تعود للإنتاج وتوفر فرص عمل وهذا سينعكس بشكل كبيير على الاقتصاد المصري.
ونوهت إلى أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم مناقشته بمجلس النواب، ويهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في الاقتصاد المصري، حيث أن 80% من الاقتصاد المصري مشروعات صغيرة ومتوسطة، ودخولها في الاقتصاد يساهم في تحقيق نقل نوعية للاقتصاد الرسمي.
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