الشرقية تستهدف محو أمية 47 ألفا و 176 شخصا خلال عام

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أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأمية تعد أحد أهم وأخطر الأزمات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعوق عمليات التنمية المستدامة.



وأوضح المحافظ، أن المحافظة قامت بإعداد خطة عمل محددة لمواجهة الأمية والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم (هيئة تعليم الكبار) والجهات المختلفة (الجامعة – التنمية المحلية – القوات المسلحة – وزارة الداخلية – مديرية الشباب والرياضة – مديرية التربية والتعليم – مديرية التضامن – مديرية الأوقاف – الكنائس المصرية – مديرية الصحة – قصور الثقافة – القوى العاملة – مديرية الزراعة – الأزهر – الصندوق الاجتماعي) للوصول إلى قرية بلا أمية على أن تقوم كل جهة بمحو أمية المستهدف والمحدد خلال العام المالي 2019- 2020.



ومن جانبه استعرض عمرو شعلان، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، الخطة التنفيذية للفرع للعام 2019-2020، مشيرًا إلى أن المستهدف تحقيقه محو أمية 47 ألفا و176 أميا لا يقرأ ولا يكتب بنطاق دائرة المحافظة.



ولفت إلى أن التنفيذ سيتم على 4 دورات طوال العام (دورة يوليو مستهدف محو أميه 8575 أمي – دورة أكتوبر مستهدف محو أمية 10750 أمي – دورة يناير مستهدف محو أمية 10850 أمي – دورة أبريل مستهدف محو أمية 17001 أمي) لصيل الإجمالي إلى 47 ألفا و176 أميا مستهدف محو أميته خلال هذا العام لتكون الشرقية محافظة بلا أمية وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة والمنفذه لخطة محو الأميه.



كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من رفع ٦٣٩١ طن قمامة ومخلفات ودهان ٣٠١٢٤ متر بلدورة وسور وتهذيب ٢٥٣١ شجرة وصيانة ودهان ١٩٢٠ عمود كهرباء بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذًا لحملة النظافة والتجميل الموحدة التي انطلقت في الفترة من 14 9 2019. الي 20 9 2019علي مستوي المراكز والمدن والأحياء تحت إشراف ومتابعه اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي لإعادة الوجة الجمالي والحضاري للمدينة وذلك بالتعاون بين إدارة النظافة والتجميل بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.



أوضح محافظ الشرقية أن الحملة شملت أعمال رفع القمامة والسفوحة من علي جانبي الشوارع ودهان البلدورات والأسوار وصيانة الأعمدة وزراعة الأشجار لإعادة الطابع الحضاري لمدن المحافظة.



ومن جانبة أوضح الاستاذ خالد عبد المجيد مدير إدارة النظافة والتجميل أنه بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تم توفير المعدات واللوادر اللازمة لأعمال الحملة للبدء في رفع أكوام القمامة وتنظيف الشوارع مشيرا إلى أنه تم رفع القمامة ودهان البلدورات والأسوار وتهذيب الأشجار وصيانة ودهان أعمدة الكهرباء بمداخل مدينة الزقازيق (أبو الريش ١.٢- النظام - المنتزة - الحريري - الحناوي - الحسينية -التجنيد) بحي أول (القومية - أحمد إسماعيل - طلبة عويضة – القنطرة - الصاغة - شارع السادات -الجيش - عبدالعزيزعلي - طريق القنايات - ترعة المسلمية - حسن صالح وادي النيل - حديقة الحيوان -مسجد الفتح - ترعة مشتول - طريق بنايوس ) بحي ثان (منطقة الهويس ) بمركز بلبيس (منطقة الشيخ جودة ) بمركز منيا القمح ومنطقة (المنشية) بمركز فاقوس ومنطقة (الشارع الرئيسي - حي الزهور -ترعة سراج -الوجهة - منطقة الاخيوة - المنشية ) بمركز الحسينية ومنطقة (مدخل المدينة من ناحية البوها) بمركز كفر صقر ومدخل أولاد صقر اتجاة كفر صقر و(شارع أحمد عرابي - ش الجمهورية - ش البحر - ش الحاجة امنة )بمركز ههيا (مدخل الزقازيق ابو كبير - ش عبد العزيز علي - مدخل ابو كبير كفر صقر - مزلقان كفر صقر وحتي مزلقان فاقوس) بمركز أبو كبير(شارع الجمهورية - ش اللواء عبد عزيز - ش بورسعيد - طريق المستشفي - ش حفيظ - ش مجمع المدارس - المرور - ميدان المثلت) مركز الإبراهيمية منطقة (الزراعة - منطقة المرور- منطقة المحكمة) بمركز ديرب نجم وطريق العروبة شارع ٣٩ بمركز مشتول السوق امتداد شارع البحرالمردوم - الطريق الرئيسي القنايات ديرب نجم) بمركز للقنايات حي بحر صفط - حبي الهاويس - حي مجلس المدينة - طريق الجمالية - الطريق الرئيسية - المنطقة الأثرية) بمركز صان الحجر وشارع المركز - الشارع الكبير بمنشأة أبو عمر(حي المغازي - ابو حماد البلد وسط المدينة) بمركز أبو حماد من كوبري الصنايع وحتي كوبري الفرماوي - ميدان الشيفة حمدة - ش القلعة - ميدان أبو سبيبة) بمركز القرين.



