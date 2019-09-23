راموس يحرج جوزيه مورينيو

رد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عل مؤشرات عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الملكي خلفًا لزين الدين زيدان بدعوى تراجع النتائج مع زيزو.

واعترف راموس لصحيفة "آس" الإسبانية بدعم اللاعبين لزيدان قائلًا:" نحن مع زيدان رغم النتائج السيئة والحديث عن المدربين هو عدم احترام لنا.. يجب أن نبقي ثابتين وفي قمة تركيزنا لأن الموسم لا يزال طويلًا".

وأضاف راموس: "هناك شرارات بسيطة يتم تضخيمها، سيكون لديكم الوقت للحديث عن الأزمات في المستقبل فتحدثوا كما تريدون".

وفاز راموس في مواسمه الـ15 بقميص ريال مدريد بـ20 لقبًا فيما حقق البرازيلي كاسيميرو 12 لقبا مع الفريق الأبيض.

زيدان يتحدث عن سقوط ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

برر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني السقوط بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد بأهداف دي ماريا "هدفين" وتوماس مونيير في غياب نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني على ملعب حديقة الأمراء.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زيدان قوله للصحفيين: "لقد كانوا الأفضل على كل المستويات لكن أكثر ما أزعجني هو القوة.. كانوا أقوى منا".

وأضاف زين الدين زيدان: "كانت الأمور صعبة حينما بدأوا أقوى مني وهذا ما يقلقني أن أرى فريقي دون القوة اللازمة التي تحتاجها هذه المنافسة".

وواصل زيدان: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا بالكاد خلقنا فرصا قليلة سجلنا منها هدفين تم رفضهما من قبل تقنية الفار".

وأشار إلى أن مسؤولية الهزيمة مشتركة ولا يتحملها أي لاعب على حساب الآخر قائلًا: "كنا على القارب نفسه ولن أحمل المسؤولية لأحد لأن اللوم يلقى على الجميع حين نتعرض للهزيمة.. علينا الآن أن ننسى هذه الهزيمة ونركز على المباراة المقبلة".

يذكر أن هذه أول هزيمة لريال مدريد في أول مباراة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2005.