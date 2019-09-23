وزير الإسكان: الانتهاء من تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وكذا منطقة "الكندالية" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء سوق حضارية جديدة، لنقل الباعة الجائلين من سوق منطقة أبوعامر العشوائية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية " غير الآمنة"، والأسواق العشوائية.





وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 220 وحدة سكنية بعدد (12عمارة) بمشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الوحدات بالمشروع بتصميم رائع ومواجه للنيل نظراً لارتباط السكان بتلك المناطق بمهنة الصيد، حيث تم إزالة العشش العشوائية المهددة للحياة، ومراعاة توفير قيمة الإيجار الشهري للمواطنين بتلك المناطق خلال فترة التطوير.





وأضاف المهندس خالد صديق: تم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة "الكندالية" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث تم تنفيذ ١٥٨ وحدة سكنية بعدد (٧ عمارات)، وتسليم ٥ عمارات بالمشروع، وجارٍ العمل بالعمارتين المتبقيتين لتسليمهما، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الشهر الجاري.





وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء سوق حضارية جديدة على مساحة 2100م2، توفر عدد (106) وحدات بيع، وذلك لنقل الباعة الجائلين من سوق أبوعامر العشوائية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي كانت عبارة عن طاولات وفروشات أرضية وعربات خشبية، وسيارات نقل منتشرة بالطريق، والوحدات الثابتة بها محدودة، ومكونة من الهياكل الخشبية المغطاة بأسقف من الصاج "أكشاك"، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بالتعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة الشرقية.



