أحمد شوقي يطرح "أحلام شاقة" على اليوتيوب (فيديو)

أطلقت شركة رهاف للإنتاج الفني عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أحدث أغاني المطرب الشاب أحمد شوقي، بعنوان "أحلام شاقة".

وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية فور طرحها بساعات على اليوتيوب، ونال استحسان عدد كبير من الجمهور.

الأغنية كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، توزيع مينا ميلاد، ميكساج وماستر ميشيل عبد الملك، لوجو بيتر نبيل، شكر خاص لـ جمال عمر، هاني فتح الله، مونتاج هيثم عزت.

وتقول كلماتها:

تسع سنين أحلام شاقة

بأغنِّي للنور وانحازلُه

فـ كلّ حرب بيدخلها

مافضلش منِّي ولا اتبقى

غير غنوة دايمًا بتغازلُه

بأنزفها مش بسّ بأقولها

يا شمس يا قريبة وغايبة

إمتى برجوعِك تحييني

وأشوف قيودي حبال دايبة

مالهاش ضوافر تأذيني؟

مهما الحيطان هـ تكون أقوى

مِن صوتي والليل ملازمني

أنا ليَّا فـ عيونِك مأوى

مافهوش مخاوف تهزمني

فـ الحِلم للشَّمس بأغنِّي

وبقلبي فـ العَتمة شايفها

بأنده عليها ومستنِّي

تفتح عيوني بشفايفها