حملات مكثفة على المواقف ومصادرة "التوك توك" فى الدقهلية

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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة الدقهلية حملات مكثفة في إطار اعادة الانضباط للشارع الدقهلاوى استهدفت مركز ومدينة بلقاس وطلخا.



المرور علي موقف سيارات الستاموني



كلف اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس زينب البيومي رئيس الوحدة المحليه بالستامونى بالمرور على موقف السيارات بالستامونى للاطمئنان علي سير العمل بالموقف والتأكد من التسهيل علي المواطنين وابنائنا الطلاب تزامنا مع العام الدراسى الجديد.



ووجه بالتأكيد علي السائقين والمواطنين والطلاب بالتزام بالأجر المقررة والابلاغ عن اى سائق يخالف التعليمات لاتخاذ الاجراءات الازمة ضده وذلك في حضورعبدالحميدالنحاس سكرتير الوحدة.



مصادرة وتحرير 115 محضر وتوك توك فى طلخا



وفى ذات السياق نجحت الحملة فى طلخا من التحفظ على 60 توك توك ودراجة بخارية وتحرير 56 محضر بالمنزلة ما بين مخالفات بيئية وإشغالات ونظافة وصحة.



ومن جانبه قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه وفقا للنشاط اليومي لمركز ومدينة المنزلة تم رفع 700 طن قمامة من المركز والمدينة خلال أسبوع ونقلهم إلى مصنع التدوير بالحوتة.



وأشار شاروبيم إلى قيام لجنة الأغذية بالمركز بالمرور على عدد من المحال للتأكد من صلاحية المعروضات ومصادرة عدد من السلع مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر صحة و7 محاضر لعدم الإعلان عن السعر، كما تم تحرير 18 محضر مخالفة بيئية و9 محاضر أشغال و14 محضر نظافة.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة للانشطة اليومية وحملات الرقابة على مختلف المنشآت للوقوف على مدى انضباط وانتظام الخدمات والأسواق.



التحفظ على 60 توك ودراجة نارية فى المنزلة



وواصلت الحملات جهودها بشن حملى مكبرة فى مركز ومدينة المنزلة لاعادة اليطرة الامنية واسترداد هيبة الدولة فى اطار اعادة الانضباط بالشوارع



ومن جانبه قال أشرف بكر رئيس مركز ومدينة المنزلة إنه تم شن حملة بالتنسيق مع إدارة مرور المنزلة أسفرت عن التحفظ على 49 توك توك و11 دراجة بخارية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



تصريحات لشاروبيم بمصادرة التوك توك



أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي مصادرة أي توكتوك يتم ضبطه داخل المدن وإلغاء ترخيصه فورا



وأكد محافظ الدقهلية علي إلغاء مركبات التوك توك داخل نطاق المدن وسيتم استبداله بسيارة فان 7 راكب يصدر لها خط سير ويستمر عمل التوكتوك داخل القرى وبينها.



وشدد شاروبيم على رؤساء المراكز والمدن على تشجيع أصحاب التكاتك لاستبدالها بالسيارات الفان،خلال ثلاثة أشهر.



وكلف الدكتور كمال جاد شاروبيم جميع رؤساء مجالس المدن والمحليات بشن حملات مكثفة على المواقف للتأد من انضباط سير المواصلات تزامنا م العام الدارسى الجديد والتصدى لأى زحام او تكدسات بتوفير السيارات

