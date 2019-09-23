إطلالة شبه عارية.. منة فضالي في أحدث إطلالة لها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى توب باللون الأسود، مكشوف من البطن والذراعين، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ميك أب بسيط يتناسب مع اطلالتها، وارتدت اكسسوارات رقيقة فى يدها.





حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجم محمد رمضان وماجد المصري ورامي عياش وإدوارد وإسعاد يونس وأنغام وهنادي مهنا.





منة تشهد حالة من النشاط الفني تعيش منة فضالي حاليا حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في فيلم "ماكو"، وتقع أحداث فيلم ماكو تحت البحر، وتدور أحداثه حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.





فيلم "ماكو"، من بطولة مراد يلدريم، عمرو وهبة،نيكولامعوض، قصي الخولي، سارة الشامي، ناهد السباعي ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.





مشاركة منة فى مسلسل قيد عائلي ويعرض لها حاليا مسلسل "قيد عائلي" على قناة dmc دراما.









يدور المسلسل الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات.











مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

وكرمت إدارة مهرجان القنوات الفضائية الفنانة منة فضالى، وارتدت منة فضالي، فستانا فضياً مكشوفا من منطقة الكتف وحذاء لامع من نفس لون الفستان، ونالت اطلالتها اعجاب العديد من متابعيها.