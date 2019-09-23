جامعة الزقازيق تبدأ الدراسة بالدبلومة المهنية لإعداد معلم لمدارس المتفوقين STEM



وأشار الدكتور عبد المنعم نافع، عميد كلية التربية، بجامعة الزقازيق، إلى أن هذه البرامج تأتي كاستجابة لمتطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي وحاجة المدارس إلي هذه النوعية من المعلم، حيث تعمل علي رفع جودة التعليم والتعلم في مدارس المتفوقين في مصر من خلال إعداد معلم مؤهل قادر على رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس.



كانت جامعة الزقازيق قد نظمت احتفالية كبرى مع بدء العام الجامعي الجديد أمام مبنى رئاسة الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة د. عثمان شعلان رئيس الجامعة، ود. مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ود. نهلة الجمال المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وحشد خفير من الطلبة والطالبات.





وبدأت الاحتفالية برفع العلم المصري وتأدية تحية العلم وعزف السلام الوطني تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن. وقدم طلاب الجامعة طابور عرض للكليات. كما قدم الطلاب ذوي القدرات الخاصة (الصم والبكم) أغنية بعنوان "نفس الحروف".





وخلال كلمته، قال د. عثمان شعلان، إن جامعة الزقازيق: بانطلاق عام دراسي جديد، حرصنا في جامعة الزقازيق، جامعتنا الحبيبة، جامعتنا العريقة، أن تبدأ العملية التعليمية في أجواء محفزة على الإبداع والتميز، فقد وفرت الجامعة كافة الخدمات والبيئة المناسبة للتحصيل العلمي، فكل الظروف ولله الحمد مهيأة لعام دراسي حافل بالأنشطة العلمية والبحثية والأنشطة الطلابية من فعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية وفنية تهدف إلى صقل مواهب أبنائنا الطلاب وتزويدهم بكافة المعارف والعلوم والأدوات التي تؤهلهم التأهيل العلمي بما يكفل تدريبهم وإعدادهم للمنافسة في سوق العمل، مسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة في كل التخصصات العلمية. ومن يمن الطالع أن يتزامن بدء العام الدراسي الجديد مع اليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي يحتفل به يوم 20 سبتمبر من كل عام وهو تاريخ أول بطولة عالمية للطلاب أقيمت في عام 1924.





وأضاف رئيس الجامعة في حديثه للطلاب "أبنائى الأعزاء... حرصا على مصلحتكم فى تهيئة بيئة صحية سوف يتم تطبيق القانون على كل من يخالف السلوك المطلوب أو يسئ إلى جامعته بأى حال من الاحوال. وإننى على يقين تام بأن عامنا هذا باذن الله سيكون حافلا بالانجاز والعطاء وتحقيق الأهداف بالعمل والإخلاص وتحمل المسئولية كاملة كل فى موقعه. وختاما كل الأمنيات أن يكون هذا العام عامًا ثريًا مليئًا بالانجازات والعمل والنجاح، اللهم احفظ مصر والمصريين من كيد الكائدين وغدر الغادرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يارب العالمين. وكل عام والجميع بخير ومصرنا الغالية حرة قوية أبية.





ومن جانبه هنأ د. أحمد عناني منسق عام الأنشطة أسرة الجامعة ببدء العام الجامعي الجديد مؤكدا أن العمل والنشاط الطلابي متاح للجميع دون تمييز ما دام الطالب ملتزما بما له من حقوق وما عليه من واجبات.

صرح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بأنه تقرر بدء القبول في برامج الدبلومة المهنية لإعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وذلك بناء علي القرار الوزاري رقم 3918 بتاريخ 4 سبتمبر 2019، فضلا عن الدبلومة المهنية لإعداد معلم لمدارس المتفوقين STEM لإعداد كوادر من المعلمين المدربين على أحدث طرق التدريس بما يتناسب مع التطوارت المتلاحقة بأساليب التعليم بالعالم، وتعد هذه البرامج التي تنفذها كلية التربية الأولي من نوعها علي مستوي الجامعات المصرية والعربية حيث تجري بالتعاون ست جامعات أمريكية المطبقة للبرنامج.