أبرزهم "الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة".. 6 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها تعزيز قوات الشرطة من تواجدها بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، لتأمين اللقاء المرتقب بين النادي الأهي وسموحة، و تحرير 1290 مخالفات مرورية متنوعة، بالإضافة إلى إطلاق قوات الاحتلال حملة اعتقالات بالضفة.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر" ، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.

تأمين لقاء الأهلي وسموحة

تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، لتأمين اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وسموحة، فى بداية الأسبوع الأول لمسابقة الدوري العام. وتؤمن قوات الشرطة الحافلات التي تقل الفريقين ومسارات تحركها حتى ستاد برج العرب، قبل إنطلاق المباراة في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، فى افتتاحية مشوار الفريقين بمسابقة الدورى الممتاز.





وكان النادي الأهلي توج بلقب السوبر المحلي للمرة الـ 11 في تاريخه بالتغلب على الزمالك في المباراة التى جمعت الفريقين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل الأهداف جونيور أجايى هدفين، وحسين الشحات هدف، بينما سجل للزمالك محمود علاء هدفين.





ضبط 2 كيلو ذهب وفضة غير مطابقين

بينما تمكنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من مصادرة 2 كيلو ذهب وفضة غير مطابق للمواصفات القياسية بسبب عدم دمغه بالمصلحة، لدى بعض المحلات بالقاهرة، قبل بيعها للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.





تحرير 1290 مخالفة مرورية

في سياق متصل، ولتسيير السيولة المرورية، شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة أسفرت عن تحرير 1290 مخالفات مرورية متنوعة، بينهم ضبط 18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 230 شخصا، كما تم فحص 17 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 27 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.





الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

على الصعيد العربي، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، النار صوب المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما شنت حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية طالت 45 فلسطينيا. وذكرت لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعى فى بيان ان زوارق الاحتلال اطلقت النار صوب مراكب الصيادى غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات. كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الاراضي الزراعية قرب موقع كوسوفيم العسكري شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.





في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال تاجرا فلسطينيا على معبر بيت حانون (إيرز) المخصص لعبور الأفراد شمال قطاع غزة بعد استجوابه من الاحتلال عند المعبر الفاصل بين قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.





5900 علم سعودي تزين الطرق والميادين

وأنهت أمانة منطقة الرياض، تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين المدينة بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية، استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطنى الـ89 للمملكة السعودية. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نشرت أمانة الرياض 5900 علم وطني في الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية والميادين، إلى جانب تركيب 2474 إضاءة خضراء و1040 لوحة احتفالية بمختلف الأحجام تحمل عبارات وطنية تؤكد تلاحم القيادة والشعب، كما جهزت 120 ألف هدية للسكان.





توماس كوك تعلن إفلاسها رسميا

في ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي، أعلنت مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك"، عن إفلاسها، بعد فشلها فى عطلة نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة. وقالت المجموعة فى بيان، نشرته عبر حسابها على تويتر: "نأسف للإعلان عن توقف توماس كوك عن التداول فورًا"، مضيفة: "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والممولين الجدد المحتملين، لذلك خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول فى التصفية إلزامية بشكل فوري".



