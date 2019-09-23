ننشر أماكن الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية 2019
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
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يحل اليوم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 2019، حيث يحتفل الأشقاء بالمملكة بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية في يوم 23 من كل شهر سبتمبر من كل عام، حيث يعد هذا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ذكرى لتوحيد المملكة، والتي تم تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود، فأصبح هذا اليوم من أهم الأيام في السعودية كلها، ويتم الاحتفال بذلك اليوم في جميع محافظات ومناطق المملكة بشتى الطرق.
وبمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 2019، نظمت هيئة الترفيه في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 2019 تحت شعار "همة حتى القمة"، احتفالات وفعاليات في 15 موقع 13 مدينة، وتضم هذه الأماكن أو المواقع، فرق شعبية وفرق متجولة، ومناطق العازفين (عود - بيانو)، وأيضًا مناطق للأطفال، والتي تبدأ في تمام الساعة 4 عصرًا وتستمر حتى 11 مساء.
وفيما يلي نقدم لكم أماكن الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية 2019، وهي:
في العاصمة الرياض:
- طريق الأمير تركي الأول
- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
عروس البحر الأحمر "جدة"
- شارع التحلية
- طريق الكورنيش
المدينة المنورة
- طريق علي بن ابي طالب
تبوك
- منتزه الأمير فهد بن سلطان
بريدة
- طريق الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي
حائل
- شارع المغواة
جازان
- طريق الكورنيش
أبها
- طريق الملك خالد بن عبدالعزيز
الأحساء
- طريق الاستاد
الخبر
- طريق الكورنيش
سكاكا
- دوار التقنية
عرعر
- طريق الأمير سلطان بن نايف بن عبدالعزيز
الباحة
- طريق الملك سعود
ويذكر أن الهيئة العامة للترفيه صممت شعار لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رقم 89، حيث يوجد أعلى هذا الشعار لون أخضر وهذا اللوم يرمز إلى لون العلم الخاص بالمملكة العربية السعودية، أما أسفل الشعار يوجد جملة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89، وهذا الشعار يتم تداوله الآن على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك، وذلك بناءً على طلب المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار شعار اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رقم 89 لكي يوجه الضوء إلى الوحدة الوطنية التي طورت من مستوى البلاد.
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