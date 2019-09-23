تقارير تؤكد: هاتف سامسونج جلاكسي فولد القابل للطي قد لا يصلح للنساء

نشر موقع "ذا نيكست ويب" التقني تقريرًا صادمًا يكشف أن هاتف سامسونج الجديد "جلاكسي فولد" القابل للطي قد لا يصلح للنساء، مما شكل صدمة لعدد كبير من محبي العلامه التجارية.





وقد أكد التقرير أن الشاشة الخارجية بقياس 4.6 بوصة لهاتف سامسونج الجديد "جلاكسي فولد" خلال اختبار القدرة والمتانة الأخير، الذي تم إخضاعه لهاتف اليه، تقاوم بصورة رئيسية الخدوش الأساسية، ولم تتعرض للضرر إلا عند الوصول إلى المستوى السادس من الصدمات، وهو ما وصف بأنه معدل متميز.





لكن عند اخضاع الشاشة الرئيسية الكبيرة عند فتح الطي، بقياس 7.3 بوصة، كانت أقل تحملا، حيث تعرضت لمستويات خطيرة من الخدوش عند المستوى الثاني من الصدمات.





وكانت الصدمة الرئيسية متعلقة بأن الأظافر قد تتسبب في خدوش رئيسية في هاتف سامسونج القابل لطي، ووصف ذلك بالمؤشر الخطير، خاصة با لنسبة للنساء، ما يجعل امتلاكهن لهاتف " جلاكسي فولد" بمثابة خسارة كبيرة بالنسبة لهن.





كما أن الاختبارات كشفت عن أن شاشة الهاتف الكبيرة والمطوية لم تتعرض لأضرار كبيرة في الصدمات والكسر، لكن الحواف كانت "ضعيفة" إلى حد كبير، وتعرضت للكسر بسهولة.





أما بالنسبة لاختبار "الحرق" فتمتع هاتف "جلاكسي فولد" بقدرة كبيرة على تحمل النيران، حتى بعد تعرض الشاشة للنيران كانت الشاشة اللمسية لا تزال تعمل، ولم تظهر بها أضرار كبيرة.





وكشف الاختبار أن جزيئات الرمل والغبار، يمكن أن تدخل هاتف "جلاكسي فولد" بسهولة شديدة، خاصة في مفصلات الطي، ما يجعلها عرضة للتلف بسرعة أكبر مع مرور الوقت.





وكانت سامسونج قد طرحت، في مطلع شهر أيلول الجاري، هاتفها القابل للطي "جلاكسي فولد" بسعر وصل إلى 1980 دولارا أمريكيا.